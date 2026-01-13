Более 406 млрд грн на соцвыплаты: Минфин подвел итоги финансирования в 2025 году

В 2025 году государство полностью выполнило свои обязательства перед гражданами, направив на социальные выплаты и пенсии 406,4 млрд гривен. Как сообщили в Министерстве финансов, благодаря поддержке международных партнеров все выплаты производились своевременно и в полном объеме, а задолженность по этим статьям расходов отсутствует.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Куда пошли средства: структура расходов в 2025 году

Львиная доля бюджетных средств была направлена на обеспечение пенсионных выплат, однако значительные ресурсы получили и другие уязвимые категории населения:

Пенсии, надбавки и повышения — 241,8 млрд грн;

Соцзащита граждан в сложных обстоятельствах — 83,8 млрд грн;

Льготы и жилищные субсидии — 35,9 млрд грн;

Поддержка детей и семей — 22,6 млрд грн;

Помощь малообеспеченным семьям — 14,9 млрд грн;

Соцзащита лиц с инвалидностью — 7,4 млрд грн.

Приоритеты на 2026 год

Первый замминистра финансов Роман Ермоличев подчеркнул, что социальная защита остается ключевым приоритетом государственной политики и в текущем году.

«В этом году продолжается финансирование пенсий, льгот и жилищных субсидий, помощи внутренне перемещенным лицам, а также мер по социальной защите лиц с инвалидностью в соответствии с бюджетом-2026», — отметил чиновник.