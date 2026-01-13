НКЦБФР частично перешла на дистанционную работу из-за прорыва отопления

Главный регулятор фондового рынка Украины — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) — столкнулся с форс-мажорными обстоятельствами бытового характера. Из-за серьезной аварии в системе теплоснабжения руководство ведомства было вынуждено перевести значительную часть персонала на удаленный режим работы. Об этом сообщает Экономическая Правда 13 января.

Что известно

Инцидент произошел в выходные, ориентировочно 10−11 января, в здании, где располагается офис Комиссии. Причиной стало замерзание воды в отопительной системе.

«Воду из системы не слили, и она замерзла. Батареи чугунные, и несколько из них даже лопнули под давлением», — сообщили в Комиссии.

Последствия для работы регулятора

В настоящее время председатель Комиссии Алексей Семенюк и другие члены руководящего состава выполняют свои обязанности дистанционно. Несмотря на сложные условия, в пресс-службе регулятора уверяют, что институт функционирует стабильно.

Кто еще пострадал

Здание, в котором произошла авария, является домом не только для регулятора фондового рынка. В этом же помещении расположены:

Государственное космическое агентство Украины;

Шестой апелляционный административный суд.

Ответственность за теплоснабжение объекта несет государственное предприятие завод «Арсенал». Представители суда подтвердили факт отсутствия тепла, однако отметили, что прием документов и рассмотрение судебных дел не прекращались.