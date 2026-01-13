Верховная Рада 13 января уволила двух министров — обороны и цифровой трансформации, Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова, а также главу СБУ Василия Малюка.
Рада уволила Федорова, Шмыгаля и Малюка
Увольнение министров и главы СБУ
Рада поддержала увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. За соответствующее решение проголосовало 235 народных депутатов.
Рада проголосовала за увольнение первого вице-премьера-министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Его отставку поддержали 270 народных депутатов.
Парламент поддержал увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины. Его отставку поддержали 265 нардепов.
Источник: Минфин
