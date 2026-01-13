Рада окончательно поддержала жилищную реформу: что предусматривают новые правила

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 января 2026, 17:51 Читати українською

Рада окончательно поддержала жилищную реформу: что предусматривают новые правила

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект «Об основных принципах жилищной политики» (№ 12377), отменяющий действующий в Украине Жилищный Кодекс 1983 года и изменяющий советские правила функционирования жилищной сферы. За данное решение проголосовали 250 народных депутатов. Об этом сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Рада окончательно поддержала жилищную реформу: что предусматривают новые правила
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По ее словам, в законопроект, принятый в первом чтении 16 июля, было подано почти 2 тыс. правок, над отработкой которых Комитет совместно с рядом министерств, всех ключевых стейкхолдеров рынка, а также международных экспертов и финансовых институций работал более 5 месяцев.

Этот законопроект является частью обязательств Украины по программе Ukraine Facility, а также требованием времени и решением проблемы, необходимость решения которой подсветили полномасштабное вторжение — многолетние квартирные очереди, в которых десятилетиями стоят граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Кто получит бесплатное жилье

Согласно принятому документу, бесплатное жилье от государства смогут получать 4 категории населения:

  • военнослужащие,
  • спасатели,
  • полицейские,
  • дети-сироты.

Для всех остальных граждан, фактически безнадежно стоящих в квартирных очередях, введут две новые формы жилья — доступное и социальное жилье.

Доступное и социальное жилье

«Доступное жилье, это жилье, которое лица, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, смогут приобрести на льготных условиях — за счет ряда вводимых механизмов. Речь идет о нескольких льготных ипотеках, обновленном механизме жилищно-строительных кооперативов, лизинге и т. д. Социальное жилье — это жилье, которым можно будет пользоваться временно на условиях так называемой социальной аренды», — объяснила Шуляк.

Служебное жилье

Кроме этого, окончательно принятый законопроект изменяет правила служебного жилья — теперь оно будет предоставляться исключительно временно, его нельзя будет приватизировать, а проживать можно будет только на время выполнения служебных обязанностей за льготную арендную плату и после прекращения трудовых отношений его нужно будет уволить. Исключение — если человек получил инвалидность при исполнении служебных обязанностей.

Аренда с правом выкупа

Еще один вводимый инструмент — аренда с правом выкупа. Это жилье, которое после 10 лет аренды можно будет получить в собственность, но этим правом можно будет воспользоваться только один раз. Платежи, уплачиваемые арендатором за этот период, будут идти в специальный револьверный фонд, из которого будут строиться новое социальное жилье. В этот же фонд будут идти платежи и за социальную аренду, которая для каждой семьи будет вычисляться отдельно, поскольку должна составлять не более 30% дохода семьи.

«Аренда с правом выкупа — один из самых популярных инструментов в ЕС. Подобные механизмы существуют в разных странах мира. Например, в США такое соглашение известно как „lease with option to purchase“ или „rent-to-own“. В Великобритании это называется „rent-to-buy“ или „lease option“. На внедрении этого инструмента настаивали международные партнеры», — объяснила Елена Шуляк.

Владельцем социального жилья, из которого оно будет предоставляться в социальную аренду, будут непосредственно общины. Будут введены два типа операторов:

  • оператор социального жилья (муниципальная некоммерческая организация для поддержки уязвимых групп),
  • оператор доступного жилья (бизнес, предлагающий аренду с выкупом или продажу).

Чтобы жилье стало действительно доступным, законопроект предлагает инструменты его удешевления: общины могут бесплатно выделять землю под застройку, предоставлять дешевые кредиты или местные гарантии для их привлечения.

При этом, «сердцем» новой жилищной политики будет цифровизация, которая сделает невозможным любые коррупционные злоупотребления. Так, будет создана единая информационно-аналитическая система в сфере жилья, которая, во-первых, оцифрует все квартирные очереди, во-вторых, будет работать как единый цифровой хаб, объединяющий все данные в одном месте и автоматически взаимодействующий с другими государственными реестрами.

Система будет собирать и обрабатывать информацию по трем главным направлениям.

  • Люди — четкий учет всех нуждающихся в жилье и имеющих право на поддержку;
  • Жилье — полная база данных об имеющемся жилом фонде (адреса, техническое состояние, тарифы и т. п.);
  • Возможности — список всех доступных программ (государственных, местных, кредитных), жилищных кооперативов, финансовых учреждений и операторов социального жилья.

«Никакого „ручного управления“ или потерянных бумаг. Вы сможете самостоятельно искать жилье, предоставляемое при поддержке государства или вашей общины. Система гарантирует, что ваша очередь или право на льготы зафиксированы и защищены», — подчеркнула Шуляк.

Напоследок она добавила, что принятый законопроект рамочным — новая жилищная политика потребует еще ряда законов, в том числе специальных, а также изменения в действующие законы, в частности в налоговый кодекс, а также ряда нормативно-правовых актов.

В частности, речь идет о законопроектах по фонду жилья социального назначения, а также управлению этим фондом. В настоящее время они уже созданы и в ближайшее время ожидается их регистрация. Первый из них — законопроект о фонде социального жилья, парламент обязан принять в следующем году, поскольку он также является условием Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
BigBend
BigBend
13 января 2026, 18:43
#
А у тих, хто житло вже заробив на халяву, наприклад, 10 років перекладаючи бумажки в ТЦК чи поліції, його ж звичайно заберуть, щоб віддати, наприклад, реально воювавшим інвалідам війни?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами