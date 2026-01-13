Рада окончательно поддержала жилищную реформу: что предусматривают новые правила

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект «Об основных принципах жилищной политики» (№ 12377), отменяющий действующий в Украине Жилищный Кодекс 1983 года и изменяющий советские правила функционирования жилищной сферы. За данное решение проголосовали 250 народных депутатов. Об этом сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По ее словам, в законопроект, принятый в первом чтении 16 июля, было подано почти 2 тыс. правок, над отработкой которых Комитет совместно с рядом министерств, всех ключевых стейкхолдеров рынка, а также международных экспертов и финансовых институций работал более 5 месяцев.

Этот законопроект является частью обязательств Украины по программе Ukraine Facility, а также требованием времени и решением проблемы, необходимость решения которой подсветили полномасштабное вторжение — многолетние квартирные очереди, в которых десятилетиями стоят граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Кто получит бесплатное жилье

Согласно принятому документу, бесплатное жилье от государства смогут получать 4 категории населения:

военнослужащие,

спасатели,

полицейские,

дети-сироты.

Для всех остальных граждан, фактически безнадежно стоящих в квартирных очередях, введут две новые формы жилья — доступное и социальное жилье.

Доступное и социальное жилье

«Доступное жилье, это жилье, которое лица, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, смогут приобрести на льготных условиях — за счет ряда вводимых механизмов. Речь идет о нескольких льготных ипотеках, обновленном механизме жилищно-строительных кооперативов, лизинге и т. д. Социальное жилье — это жилье, которым можно будет пользоваться временно на условиях так называемой социальной аренды», — объяснила Шуляк.

Служебное жилье

Кроме этого, окончательно принятый законопроект изменяет правила служебного жилья — теперь оно будет предоставляться исключительно временно, его нельзя будет приватизировать, а проживать можно будет только на время выполнения служебных обязанностей за льготную арендную плату и после прекращения трудовых отношений его нужно будет уволить. Исключение — если человек получил инвалидность при исполнении служебных обязанностей.

Аренда с правом выкупа

Еще один вводимый инструмент — аренда с правом выкупа. Это жилье, которое после 10 лет аренды можно будет получить в собственность, но этим правом можно будет воспользоваться только один раз. Платежи, уплачиваемые арендатором за этот период, будут идти в специальный револьверный фонд, из которого будут строиться новое социальное жилье. В этот же фонд будут идти платежи и за социальную аренду, которая для каждой семьи будет вычисляться отдельно, поскольку должна составлять не более 30% дохода семьи.

«Аренда с правом выкупа — один из самых популярных инструментов в ЕС. Подобные механизмы существуют в разных странах мира. Например, в США такое соглашение известно как „lease with option to purchase“ или „rent-to-own“. В Великобритании это называется „rent-to-buy“ или „lease option“. На внедрении этого инструмента настаивали международные партнеры», — объяснила Елена Шуляк.

Владельцем социального жилья, из которого оно будет предоставляться в социальную аренду, будут непосредственно общины. Будут введены два типа операторов:

оператор социального жилья (муниципальная некоммерческая организация для поддержки уязвимых групп),

оператор доступного жилья (бизнес, предлагающий аренду с выкупом или продажу).

Чтобы жилье стало действительно доступным, законопроект предлагает инструменты его удешевления: общины могут бесплатно выделять землю под застройку, предоставлять дешевые кредиты или местные гарантии для их привлечения.

При этом, «сердцем» новой жилищной политики будет цифровизация, которая сделает невозможным любые коррупционные злоупотребления. Так, будет создана единая информационно-аналитическая система в сфере жилья, которая, во-первых, оцифрует все квартирные очереди, во-вторых, будет работать как единый цифровой хаб, объединяющий все данные в одном месте и автоматически взаимодействующий с другими государственными реестрами.

Система будет собирать и обрабатывать информацию по трем главным направлениям.

Люди — четкий учет всех нуждающихся в жилье и имеющих право на поддержку;

Жилье — полная база данных об имеющемся жилом фонде (адреса, техническое состояние, тарифы и т. п. );

); Возможности — список всех доступных программ (государственных, местных, кредитных), жилищных кооперативов, финансовых учреждений и операторов социального жилья.

«Никакого „ручного управления“ или потерянных бумаг. Вы сможете самостоятельно искать жилье, предоставляемое при поддержке государства или вашей общины. Система гарантирует, что ваша очередь или право на льготы зафиксированы и защищены», — подчеркнула Шуляк.

Напоследок она добавила, что принятый законопроект рамочным — новая жилищная политика потребует еще ряда законов, в том числе специальных, а также изменения в действующие законы, в частности в налоговый кодекс, а также ряда нормативно-правовых актов.

В частности, речь идет о законопроектах по фонду жилья социального назначения, а также управлению этим фондом. В настоящее время они уже созданы и в ближайшее время ожидается их регистрация. Первый из них — законопроект о фонде социального жилья, парламент обязан принять в следующем году, поскольку он также является условием Ukraine Facility.