Кабмин согласовал привлечение дополнительного гранта в $2,35 миллиарда на бюджетную поддержку

Правительство согласовало привлечение дополнительного гранта на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития в размере $2,35 млрд в рамках второй программы в поддержку политики развития «Основы роста». Соответствующее распоряжение от 12 января 2026 № 13-р обнародовано на Правительственном портале .

На что будут привлекать средства

«Признать целесообразным привлечение дополнительного гранта на бюджетную поддержку от Международного банка реконструкции и развития, которое действует как исполнительное учреждение Фонда финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, для второй программы в поддержку политики развития „Основы роста“ в размере 2,35 млрд долларов США», — говорится в сообщении.

Средства будут отнесены к общему фонду государственного бюджета по коду классификации доходов бюджета 42020400 «Гранты на бюджетную поддержку, поступившие в государственный бюджет».