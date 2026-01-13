Гренландия собирается обращаться в НАТО из-за угрозы со стороны США

Правительство Гренландии намерено передать вопросы обороны острова под эгиду Североатлантического альянса (НАТО), чтобы противостоять попыткам Соединенных Штатов установить контроль над территорией. Официальный Нуук категорически отверг возможность перехода под юрисдикцию Вашингтона. Об этом сообщает Bloomberg 13 января.

Что известно

Власти острова заявили об интенсификации усилий по интеграции своей оборонной стратегии в структуру НАТО. Это решение стало прямым ответом на возобновление риторики США о возможном приобретении или поглощении Гренландии.

Чиновники подчеркнули неизменность своей позиции:

«Соединенные Штаты в очередной раз подтвердили свое желание захватить Гренландию. Это то, что правительственная коалиция в Гренландии не может принять ни при каких обстоятельствах».

Дипломатический марафон: Вашингтон и Брюссель

Для урегулирования напряженности запланирована серия переговоров на высшем уровне:

Среда, 14 января (Вашингтон): Министры иностранных дел Дании и Гренландии встретятся с госсекретарем США Марко Рубио. Ожидается также участие вице-президента США Джей Ди Венса. Главная цель — смягчить последствия заявлений президента Дональда Трампа и восстановить доверие.

Понедельник, 19 января (Брюссель): Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт проведут консультации с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Реакция Европы

Европейские лидеры выступили с резкой критикой действий США. Тереза Рибера, исполнительный вице-президент Еврокомиссии, назвала угрозы неприемлемыми, подчеркнув, что «Гренландия не продается», а сам европейский проект стал мишенью для атак как извне, так и изнутри.

В то же время министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефул после встречи с Марко Рубио выразил осторожный оптимизм, надеясь на достижение «компромисса».