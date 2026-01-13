Гренландия собирается обращаться в НАТО из-за угрозы со стороны США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 января 2026, 16:55 Читати українською

Гренландия собирается обращаться в НАТО из-за угрозы со стороны США

Правительство Гренландии намерено передать вопросы обороны острова под эгиду Североатлантического альянса (НАТО), чтобы противостоять попыткам Соединенных Штатов установить контроль над территорией. Официальный Нуук категорически отверг возможность перехода под юрисдикцию Вашингтона. Об этом сообщает Bloomberg 13 января.

Правительство Гренландии намерено передать вопросы обороны острова под эгиду Североатлантического альянса (НАТО), чтобы противостоять попыткам Соединенных Штатов установить контроль над территорией.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Власти острова заявили об интенсификации усилий по интеграции своей оборонной стратегии в структуру НАТО. Это решение стало прямым ответом на возобновление риторики США о возможном приобретении или поглощении Гренландии.

Чиновники подчеркнули неизменность своей позиции:

«Соединенные Штаты в очередной раз подтвердили свое желание захватить Гренландию. Это то, что правительственная коалиция в Гренландии не может принять ни при каких обстоятельствах».

Дипломатический марафон: Вашингтон и Брюссель

Для урегулирования напряженности запланирована серия переговоров на высшем уровне:

  • Среда, 14 января (Вашингтон): Министры иностранных дел Дании и Гренландии встретятся с госсекретарем США Марко Рубио. Ожидается также участие вице-президента США Джей Ди Венса. Главная цель — смягчить последствия заявлений президента Дональда Трампа и восстановить доверие.
  • Понедельник, 19 января (Брюссель): Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт проведут консультации с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Реакция Европы

Европейские лидеры выступили с резкой критикой действий США. Тереза Рибера, исполнительный вице-президент Еврокомиссии, назвала угрозы неприемлемыми, подчеркнув, что «Гренландия не продается», а сам европейский проект стал мишенью для атак как извне, так и изнутри.

В то же время министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефул после встречи с Марко Рубио выразил осторожный оптимизм, надеясь на достижение «компромисса».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
13 января 2026, 18:47
#
Запасаемся попкорном и занимаем места
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами