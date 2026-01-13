Multi от Минфин
13 января 2026, 16:12

Здоровье и сбережения вместо шопинга: на что украинцы будут тратить деньги в 2026 году

Украинцы входят в 2026 с фокусом на финансовую дисциплину и заботу о собственном состоянии. Согласно опросу Rakuten Viber, в котором приняли участие более 42 тысяч пользователей, значительная часть граждан выбирает стратегию накопления, а не потребления.

Здоровье и сбережения вместо шопинга: на что украинцы будут тратить деньги в 2026 году
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Приоритеты расходов: инвестиции в себя и «подушка безопасности»

Результаты опроса показали, что около половины украинцев не планируют больших расходов: 22% будут больше откладывать, чем тратить, а 28% — в общем, не планируют во что-то инвестировать. 16% планируют расходы на здоровье и спорт, еще 12% — на отдых или хобби.

Ответы на вопрос «На что планируете большие расходы и инвестиции в 2026 году в первую очередь?» распределились следующим образом:

  • Не планирую инвестировать — 28%;
  • Планирую больше откладывать, а не тратить — 22%;
  • Здоровье и спорт — 16%;
  • Отдых и/или хобби — 12%;
  • Планирую большие покупки: жилье или ремонт, авто, гаджеты и т. п. — 9%;
  • Образование и саморазвитие — 8%;
  • Планирую больше донатить/приобщаться к социальным проектам, а не тратить — 3%;
  • В свое дело или проект — 2%.

Обещания на 2026 год

Украинцы также рассказали, какое главное обещание дают себе на 2026 год. 44% опрошенных не дают себе никаких обещаний. В то же время, 26% респондентов планируют больше заниматься своим физическим и ментальным здоровьем, 8% — уделять больше времени семье и друзьям.

На вопрос «Какое ваше главное обещание себе на 2026 год?» ответы распределились следующим образом:

  • Не даю себе обещаний — 44%;
  • Больше заниматься собой: физическим и ментальным здоровьем — 26%;
  • Уделять больше времени семье и друзьям — 8%;
  • Больше учиться: овладеть новым навыком или даже профессией — 6%;
  • Отказаться от вредной привычки — 6%;
  • Наладить финансовую дисциплину — 5%;
  • Сменить работу — 3%;
  • Начать свое дело — 2%.

Опрос

Методика исследования — анонимный онлайн-опрос более 42 тысяч пользователей. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
