Основатель Cardano требует отставки криптоцаря Трампа из-за провала в отрасли

Чарльз Хоскинсон, создатель блокчейн-платформы Cardano , публично призвал Дэвида Сакса покинуть пост криптовалютного советника Белого дома. По словам разработчика, работа «криптоцаря» не дала результатов, а индустрия цифровых активов продолжает приходить в упадок. Об этом сообщает ForkLog 13 января.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Резкая критика из-за падения рынка

Хоскинсон жестко раскритиковал деятельность Сакса, которого назначили на должность в конце прошлого года. Основной аргумент — негативная динамика крипторынка вместо обещанного роста.

«Если ты назначен царём и отвечаешь за всё это направление, я буду судить по результатам. Большинство криптоактивов потеряли от 40% до 50% своей стоимости с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность. Это свидетельствует о нездоровом состоянии отрасли», — заявил основатель Cardano.

Вместо ожидаемого расцвета цифровых активов отрасль столкнулась с глубокой коррекцией, а фундаментальных изменений так и не произошло.

Ультиматум по законопроекту

Особое беспокойство Хоскинсона вызвала ситуация с законопроектом Clarity Act. Разработчик поставил жесткие условия: если документ не примут в первом квартале этого года, Сакс должен уйти с должности.

Причина ультиматума — ноябрьские промежуточные выборы в США. Если Демократическая партия отвоюет контроль над Палатой представителей, принятие законодательства, поддерживающего криптоиндустрию, станет практически невозможным.

Закон для финансовых гигантов

Хоскинсон также раскритиковал принятый в 2025 году закон Genius Act. По его мнению, этот документ продвигает интересы крупного капитала, а не защищает обычных участников рынка.

«Он централизует всю индустрию вокруг BlackRock, Cantor, Goldman Sachs, Morgan Stanley и других гигантов. Закон передал Уолл-стрит ключи от криптокоролевства», — утверждает разработчик.

Также основатель Cardano обвинил администрацию Трампа в чрезмерной политизации отрасли. Запуск президентом собственного мем-коина, по словам эксперта, нанес ущерб репутации всего сектора и превратил принцип «криптовалюта вне политики» в токсичную ассоциацию с коррупцией.

В то же время председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс сохраняет оптимизм и заверил, что Дональд Трамп подпишет закон о структуре крипторынка до конца года.

Почему это важно

Конфликт между влиятельным разработчиком и официальным советником Белого дома показывает глубокие разногласия в видении будущего криптоиндустрии. Если критика Хоскинсона окажется обоснованной, это будет означать, что США могут упустить шанс стать лидером в регулировании цифровых активов именно тогда, когда другие страны активно развивают это законодательство. Для обычных инвесторов важно понимать: борьба за регуляторную политику напрямую влияет на безопасность их вложений и перспективы развития рынка. Если законодательство действительно будет служить интересам только крупных финансовых корпораций, мелкие участники рынка и частные инвесторы могут оказаться в проигрыше.