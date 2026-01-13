Основатель Cardano требует отставки криптоцаря Трампа из-за провала в отрасли

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 января 2026, 15:13 Читати українською

Основатель Cardano требует отставки криптоцаря Трампа из-за провала в отрасли

Чарльз Хоскинсон, создатель блокчейн-платформы Cardano, публично призвал Дэвида Сакса покинуть пост криптовалютного советника Белого дома. По словам разработчика, работа «криптоцаря» не дала результатов, а индустрия цифровых активов продолжает приходить в упадок. Об этом сообщает ForkLog 13 января.

Чарльз Хоскинсон, создатель блокчейн-платформы Cardano, публично призвал Дэвида Сакса покинуть пост криптовалютного советника Белого дома.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Резкая критика из-за падения рынка

Хоскинсон жестко раскритиковал деятельность Сакса, которого назначили на должность в конце прошлого года. Основной аргумент — негативная динамика крипторынка вместо обещанного роста.

«Если ты назначен царём и отвечаешь за всё это направление, я буду судить по результатам. Большинство криптоактивов потеряли от 40% до 50% своей стоимости с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность. Это свидетельствует о нездоровом состоянии отрасли», — заявил основатель Cardano.

Вместо ожидаемого расцвета цифровых активов отрасль столкнулась с глубокой коррекцией, а фундаментальных изменений так и не произошло.

Ультиматум по законопроекту

Особое беспокойство Хоскинсона вызвала ситуация с законопроектом Clarity Act. Разработчик поставил жесткие условия: если документ не примут в первом квартале этого года, Сакс должен уйти с должности.

Причина ультиматума — ноябрьские промежуточные выборы в США. Если Демократическая партия отвоюет контроль над Палатой представителей, принятие законодательства, поддерживающего криптоиндустрию, станет практически невозможным.

Закон для финансовых гигантов

Хоскинсон также раскритиковал принятый в 2025 году закон Genius Act. По его мнению, этот документ продвигает интересы крупного капитала, а не защищает обычных участников рынка.

«Он централизует всю индустрию вокруг BlackRock, Cantor, Goldman Sachs, Morgan Stanley и других гигантов. Закон передал Уолл-стрит ключи от криптокоролевства», — утверждает разработчик.

Также основатель Cardano обвинил администрацию Трампа в чрезмерной политизации отрасли. Запуск президентом собственного мем-коина, по словам эксперта, нанес ущерб репутации всего сектора и превратил принцип «криптовалюта вне политики» в токсичную ассоциацию с коррупцией.

В то же время председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс сохраняет оптимизм и заверил, что Дональд Трамп подпишет закон о структуре крипторынка до конца года.

Почему это важно

Конфликт между влиятельным разработчиком и официальным советником Белого дома показывает глубокие разногласия в видении будущего криптоиндустрии. Если критика Хоскинсона окажется обоснованной, это будет означать, что США могут упустить шанс стать лидером в регулировании цифровых активов именно тогда, когда другие страны активно развивают это законодательство. Для обычных инвесторов важно понимать: борьба за регуляторную политику напрямую влияет на безопасность их вложений и перспективы развития рынка. Если законодательство действительно будет служить интересам только крупных финансовых корпораций, мелкие участники рынка и частные инвесторы могут оказаться в проигрыше.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+14
Skeptik777
Skeptik777
13 января 2026, 15:39
#
Це свідчить про нездоровий стан галузі", — заявив засновник Cardano. Або свідчить про те, що продавати вакуум стає дедалі важче.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами