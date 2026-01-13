Введение Трампом тарифов в отношении Ирана может сорвать торговое соглашение между США и Китаем

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 января 2026, 14:27 Читати українською

Введение Трампом тарифов в отношении Ирана может сорвать торговое соглашение между США и Китаем

Ситуация может привести к новой эскалации конфликта и сорвать экспорт американской сои в Китай, считает аналитик. США и Китай часто оказывают давление перед важными дипломатическими встречами. В среду Верховный суд США рассмотрит законность действий Трампа в служебных целях. Об этом пишет CNBC.

Ситуация может привести к новой эскалации конфликта и сорвать экспорт американской сои в Китай, считает аналитик.
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпина

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

25% пошлины

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт из стран, сотрудничающих с Ираном, что усилило риск срыва хрупкого торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, ключевым торговым партнером Тегерана.

В понедельник Трамп заявил, что США начнут взимать 25-процентную пошлину на импорт из стран, ведущих дела с Ираном, с немедленным вступлением в силу, как он подчеркнул.

Соглашение с Китаем

В конце октября США и Китай достигли временного торгового соглашения, которое предполагало отмену американских карательных пошлин на китайские товары и приостановку контроля Пекина за экспортом редкоземельных элементов.

Китай резко отреагировал на угрозу Трампа, заявив, что решительно против любых незаконных односторонних санкций и расширенной юрисдикции, и предупредил о готовности принять все необходимые меры для защиты своих интересов.

Что говорят аналитики

Дебора Элмс, руководитель торговой политики Фонда Хинриха, предупредила, что введение 25-процентной пошлины станет значительным увеличением тарифов и может привести к новым раундам эскалации конфликта, а также негативно сказаться на экспорте американской сои в Китай.

Пекин, крупнейший в мире импортер нефти, давно закупает сырую нефть из Ирана и других стран под санкциями США, предоставляя экономическую поддержку Ирану, страдающему от западных ограничений.

По данным Мую Сюй из Kpler, поставки иранской нефти в Китай увеличились более чем вдвое с 2017 по 2024 год, достигнув 1,2 миллиона баррелей в сутки. На топливо приходилось более половины китайского импорта из Ирана по состоянию на 2022 год.

Однако с ужесточением санкций США объемы торговли между Китаем и Ираном сократились. По данным Wind Information, импорт из Ирана может сократиться четвертый год подряд в 2025 году, упав на 28% по сравнению с прошлым годом. Китай планирует опубликовать данные за полный год в среду.

Цуй Шоуцзюнь, профессор международных исследований в Китайском народном университете, заявил, что Пекин не будет сокращать сотрудничество с Ираном из-за угрозы Трампа.

Он отметил, что интерес Трампа к Ирану связан с его энергетическими ресурсами, что важно для США в условиях растущего спроса на электроэнергию для искусственного интеллекта.

После встречи Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее осенью прошлого года стороны договорились о торговом перемирии на год. Тарифы на китайский экспорт должны были остаться на уровне 47,5%, снизившись с пика более 100%.

Ожидается, что Трамп посетит Пекин в апреле, а Си Цзиньпин ответит визитом позже в этом году.

Дэн Ван из Eurasia Group заявил, что Трамп подрывает доверие к торговому перемирию, которое и так было слабым. Он отметил, что китайская общественность и правительство считают Трампа непоследовательным политиком.

Перед встречей Трампа и Си в октябре напряженность обострилась: Пекин усилил контроль над редкоземельными элементами и начал антимонополистические расследования против Qualcomm, а США планировали ограничить экспорт программного обеспечения для проектирования микросхем в Китай.

Ван предположил, что перед апрельской встречей последуют новые раунды взаимных обвинений. Он также отметил, что Китай может ответить санкциями против американских компаний, занимающихся продажей оружия Тайваню, или антимонополистическими расследованиями против американских технологических компаний, исключив введение дополнительных ограничений на редкоземельные элементы.

Неясно, в какой степени будут введены пошлины. Верховный суд США должен вынести решение в среду о их законности.

Угроза введения пошлин против торговых партнеров Ирана, по мнению Скотта Кеннеди из Центра стратегических и международных исследований, была вызвана изменением фокуса внимания Трампа, а не частью стратегии влияния на Китай перед саммитом в апреле.

Кеннеди добавил, что Китай без колебаний примет ответные меры, которые нанесут ущерб США, и подготовился к различным сценариям, включая этот.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают bovn, Gari4ek и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами