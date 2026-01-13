Введение Трампом тарифов в отношении Ирана может сорвать торговое соглашение между США и Китаем

Ситуация может привести к новой эскалации конфликта и сорвать экспорт американской сои в Китай, считает аналитик. США и Китай часто оказывают давление перед важными дипломатическими встречами. В среду Верховный суд США рассмотрит законность действий Трампа в служебных целях. Об этом пишет CNBC.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

25% пошлины

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт из стран, сотрудничающих с Ираном, что усилило риск срыва хрупкого торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, ключевым торговым партнером Тегерана.

В понедельник Трамп заявил, что США начнут взимать 25-процентную пошлину на импорт из стран, ведущих дела с Ираном, с немедленным вступлением в силу, как он подчеркнул.

Соглашение с Китаем

В конце октября США и Китай достигли временного торгового соглашения, которое предполагало отмену американских карательных пошлин на китайские товары и приостановку контроля Пекина за экспортом редкоземельных элементов.

Китай резко отреагировал на угрозу Трампа, заявив, что решительно против любых незаконных односторонних санкций и расширенной юрисдикции, и предупредил о готовности принять все необходимые меры для защиты своих интересов.

Что говорят аналитики

Дебора Элмс, руководитель торговой политики Фонда Хинриха, предупредила, что введение 25-процентной пошлины станет значительным увеличением тарифов и может привести к новым раундам эскалации конфликта, а также негативно сказаться на экспорте американской сои в Китай.

Пекин, крупнейший в мире импортер нефти, давно закупает сырую нефть из Ирана и других стран под санкциями США, предоставляя экономическую поддержку Ирану, страдающему от западных ограничений.

По данным Мую Сюй из Kpler, поставки иранской нефти в Китай увеличились более чем вдвое с 2017 по 2024 год, достигнув 1,2 миллиона баррелей в сутки. На топливо приходилось более половины китайского импорта из Ирана по состоянию на 2022 год.

Однако с ужесточением санкций США объемы торговли между Китаем и Ираном сократились. По данным Wind Information, импорт из Ирана может сократиться четвертый год подряд в 2025 году, упав на 28% по сравнению с прошлым годом. Китай планирует опубликовать данные за полный год в среду.

Цуй Шоуцзюнь, профессор международных исследований в Китайском народном университете, заявил, что Пекин не будет сокращать сотрудничество с Ираном из-за угрозы Трампа.

Он отметил, что интерес Трампа к Ирану связан с его энергетическими ресурсами, что важно для США в условиях растущего спроса на электроэнергию для искусственного интеллекта.

После встречи Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее осенью прошлого года стороны договорились о торговом перемирии на год. Тарифы на китайский экспорт должны были остаться на уровне 47,5%, снизившись с пика более 100%.

Ожидается, что Трамп посетит Пекин в апреле, а Си Цзиньпин ответит визитом позже в этом году.

Дэн Ван из Eurasia Group заявил, что Трамп подрывает доверие к торговому перемирию, которое и так было слабым. Он отметил, что китайская общественность и правительство считают Трампа непоследовательным политиком.

Перед встречей Трампа и Си в октябре напряженность обострилась: Пекин усилил контроль над редкоземельными элементами и начал антимонополистические расследования против Qualcomm, а США планировали ограничить экспорт программного обеспечения для проектирования микросхем в Китай.

Ван предположил, что перед апрельской встречей последуют новые раунды взаимных обвинений. Он также отметил, что Китай может ответить санкциями против американских компаний, занимающихся продажей оружия Тайваню, или антимонополистическими расследованиями против американских технологических компаний, исключив введение дополнительных ограничений на редкоземельные элементы.

Неясно, в какой степени будут введены пошлины. Верховный суд США должен вынести решение в среду о их законности.

Угроза введения пошлин против торговых партнеров Ирана, по мнению Скотта Кеннеди из Центра стратегических и международных исследований, была вызвана изменением фокуса внимания Трампа, а не частью стратегии влияния на Китай перед саммитом в апреле.

Кеннеди добавил, что Китай без колебаний примет ответные меры, которые нанесут ущерб США, и подготовился к различным сценариям, включая этот.