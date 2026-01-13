Multi от Минфин
українська
13 января 2026, 14:12

Японская иена обвалилась до минимума за 1,5 года на фоне слухов о досрочных выборах

На валютных рынках зафиксировано резкое падение японской национальной валюты. Курс иены снизился до самого слабого уровня с июля 2024 года. Главным драйвером распродажи стали сообщения о том, что премьер-министр Японии Санаэ Такаичи может объявить о проведении досрочных выборов. Об этом сообщает Bloomberg 13 января.

На валютных рынках зафиксировано резкое падение японской национальной валюты.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реакция рынков и новые антирекорды

Во вторник курс японской валюты упал на 0,5%, достигнув отметки 158,91 иены за один доллар США. Этот показатель превысил предыдущий локальный минимум в 158,87, зафиксированный в январе 2025 года. Вслед за валютой негативную динамику продемонстрировали и государственные облигации Японии, стоимость которых снизилась по всей кривой доходности.

Политический фактор: «Торговля Такаичи»

Аналитики связывают падение валюты с высокой популярностью действующего премьер-министра. Если Санаэ Такаичи пойдет на выборы сейчас, победа позволит ей укрепить свою власть и получить «второе дыхание» для реализации своей экономической политики.

На рынке это явление уже получило название «Takaichi trade» (торговля Такаичи): инвесторы делают ставки на то, что ее правительство будет продолжать политику, которая приводит к обесцениванию иены и падению стоимости облигаций.

Угроза валютных интервенций

На фоне резких колебаний курса японские чиновники усилили риторику. Министр финансов Сацуки Катаяма предостерегла трейдеров от «чрезмерных и спекулятивных» движений на валютном рынке. Этот вопрос также обсуждался во время ее встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне.

Риск вмешательства государства (интервенции) в торги снова возрос.

Последний раз Министерство финансов Японии выходило на рынок с продажей долларов 12 июля 2024 года, когда курс достиг 159,45.

В том же году состоялись еще три интервенции при курсах 161,76, 160,17 и 157,99 иены за доллар.

Представители власти отмечают, что их больше беспокоит не конкретный уровень курса, а скорость его изменения и волатильность.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
