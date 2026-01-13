Novus и «Сільпо» приостанавливают работу части супермаркетов в Киеве и области

Из-за отключения электроэнергии в Киеве и области часть супермаркетов временно приостановила работу. Об этом сообщили сети Novus и Сильпо в своих социальных сетях.

В чем причина

«Из-за отключения не все магазины могут работать в обычном режиме», — говорится в сообщении на официальной странице Novus в Facebook.

Около 17 супермаркетов Novus в Киеве и области не работают на 09:00 13 января 2026-го.

Из-за низкой температуры и отключения электроэнергии временно не работают отдельные супермаркеты «Сільпо», сообщил ритейлер на официальной странице Facebook.

Напомним

13 января по команде НЭК Укрэнерго в Киеве и Бучанском районе Киевской области действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки.