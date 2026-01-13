Доля высокотехнологичной промышленности выросла в 2 раза — Марчак

Несмотря на вызовы полномасштабной войны, структура украинской экономики демонстрирует качественную трансформацию. За последний год стране удалось значительно нарастить потенциал в секторах с высокой добавленной стоимостью, что свидетельствует о постепенном уходе от сырьевой модели. Ключевым драйвером стало развитие отечественного машиностроения и перерабатывающей отрасли. Об этом в интервью Центру экономических стратегий рассказала Дарья Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Технологический скачок в промышленности

Одним из наиболее значимых экономических изменений в Украине является рост доли высоко- и среднетехнологичных предприятий. Согласно статистическим данным за 10 месяцев 2025 года доля высокотехнологичных производств в общей промышленности выросла до 4,5%, тогда как в 2021 году этот показатель составлял лишь 2,4%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в машиностроении: доля технологического сектора здесь достигла 9%, продемонстрировав почти двукратный рост по сравнению с довоенным показателем в 5,7%.

Три приоритета правительства для экономического роста на 4%

Для поддержания стабильной динамики и достижения целевых показателей роста правительство фокусируется на трех стратегических направлениях: