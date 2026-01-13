Несмотря на вызовы полномасштабной войны, структура украинской экономики демонстрирует качественную трансформацию. За последний год стране удалось значительно нарастить потенциал в секторах с высокой добавленной стоимостью, что свидетельствует о постепенном уходе от сырьевой модели. Ключевым драйвером стало развитие отечественного машиностроения и перерабатывающей отрасли. Об этом в интервью Центру экономических стратегий рассказала Дарья Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Доля высокотехнологичной промышленности выросла в 2 раза — Марчак
Технологический скачок в промышленности
Одним из наиболее значимых экономических изменений в Украине является рост доли высоко- и среднетехнологичных предприятий. Согласно статистическим данным за 10 месяцев 2025 года доля высокотехнологичных производств в общей промышленности выросла до 4,5%, тогда как в 2021 году этот показатель составлял лишь 2,4%.
Аналогичная тенденция наблюдается и в машиностроении: доля технологического сектора здесь достигла 9%, продемонстрировав почти двукратный рост по сравнению с довоенным показателем в 5,7%.
Три приоритета правительства для экономического роста на 4%
Для поддержания стабильной динамики и достижения целевых показателей роста правительство фокусируется на трех стратегических направлениях:
- Защита инвестиций и восстановление: Ключевым инструментом является программа страхования военных рисков и разработка новых механизмов поддержки предприятий, непосредственно пострадавших от российской агрессии.
- Стимулирование перерабатывающей отрасли: Государство делает ставку на увеличение доли высокотехнологичной переработки через систему грантов и программ компенсации (в частности, создание сельскохозяйственной техники).
- Подготовка к членству в ЕС: Ускоренная интеграция в европейский рынок включает детальную оценку влияния евроинтеграционных обязательств на каждую отрасль экономики. Это позволит бизнесу минимизировать риски и эффективно использовать новые возможности.
Источник: Минфин
