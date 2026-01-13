Multi от Минфин
українська
13 января 2026, 13:11

Доля высокотехнологичной промышленности выросла в 2 раза — Марчак

Несмотря на вызовы полномасштабной войны, структура украинской экономики демонстрирует качественную трансформацию. За последний год стране удалось значительно нарастить потенциал в секторах с высокой добавленной стоимостью, что свидетельствует о постепенном уходе от сырьевой модели. Ключевым драйвером стало развитие отечественного машиностроения и перерабатывающей отрасли. Об этом в интервью Центру экономических стратегий рассказала Дарья Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Доля высокотехнологичной промышленности выросла в 2 раза – Марчак
Фото: Дарья Марчак

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Технологический скачок в промышленности

Одним из наиболее значимых экономических изменений в Украине является рост доли высоко- и среднетехнологичных предприятий. Согласно статистическим данным за 10 месяцев 2025 года доля высокотехнологичных производств в общей промышленности выросла до 4,5%, тогда как в 2021 году этот показатель составлял лишь 2,4%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в машиностроении: доля технологического сектора здесь достигла 9%, продемонстрировав почти двукратный рост по сравнению с довоенным показателем в 5,7%.

Три приоритета правительства для экономического роста на 4%

Для поддержания стабильной динамики и достижения целевых показателей роста правительство фокусируется на трех стратегических направлениях:

  • Защита инвестиций и восстановление: Ключевым инструментом является программа страхования военных рисков и разработка новых механизмов поддержки предприятий, непосредственно пострадавших от российской агрессии.
  • Стимулирование перерабатывающей отрасли: Государство делает ставку на увеличение доли высокотехнологичной переработки через систему грантов и программ компенсации (в частности, создание сельскохозяйственной техники).
  • Подготовка к членству в ЕС: Ускоренная интеграция в европейский рынок включает детальную оценку влияния евроинтеграционных обязательств на каждую отрасль экономики. Это позволит бизнесу минимизировать риски и эффективно использовать новые возможности.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Я. ..
Я. ..
13 января 2026, 13:25
#
Такі заяви марчак дуже смішно читати на фоні новин про те, що в столиці магазини закривають через проблеми з електроенергією… так це столиця, там апріорі все найкраще і найсильніше має бути, а якщо казати про інші області…
+
0
Skeptik777
Skeptik777
13 января 2026, 14:00
#
Це маніпуляція. Військову продукцію не можна враховувати, бо вона спалюється на війні і не несе ніякої користі для економіки. Якщо не брати до уваги фактор війни і оперувати сухими цифрами, то для бюджету дешевше просто роздати гроші працівникам. Бо ВПК дає плюс у двох випадках, якщо продукція іде на експорт або якщо підприємство паралельно виробляє не військову продукцію і то більше, ніж військової, як от Боїнг… а у нас яке виробництво? Збірка дронів з китайських запчастин? Так, є розробки в безпілотниках, але як то використати на граждані? Автоматична відеозйомка на весіллях? На більше наші цехи не матимуть коштів. Зараз розвиток рухає роздутий військовий бюджет, після війни буде робота на склад. Це все лише забирає ресурс з економіки. Я не кажу, що це не потрібно робити, звісно потрібно, але у нас емає вибору, ми мусимо палити ресурси об писки москалів. Але повторю, для економіки то не дає користі. Виживання за рахунок зовнішнього реесурсу. Гроші заходять і спалюються на війні.
