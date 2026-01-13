Блогер заявил, что с помощью науки раскрыл секретный рецепт Coca-Cola (видео)

Легендарная коммерческая тайна компании Coca-Cola, которую оберегают более века, фактически перестала существовать из-за развития современных технологий анализа. Энтузиаст и автор YouTube-канала LabCoatz сумел воссоздать точную копию напитка, используя лабораторное оборудование и метод обратного проектирования.

Наука против маркетинга

Корпорация Coca-Cola десятилетиями строила бренд вокруг мифа о недосягаемой секретности своей формулы. Оригинальный рецепт хранится в сейфе в Атланте, доступ к которому защищен сканерами отпечатков ладоней, а компания утверждает, что полный состав знают только два сотрудника.

Однако блогер LabCoatz разрушил этот миф, потратив около года на исследования. Используя масс-спектрометрию (метод исследования вещества) и помощь коллег с доступом к профессиональным лабораториям, он разложил напиток на молекулы. Результат оказался впечатляющим: слепые дегустации показали, что люди не могут отличить лабораторную копию от оригинала, а некоторые респонденты оценили вкус клона на 9,5 из 10 баллов.

Химический состав: за что мы платим

Исследование показало, что «магия» бренда основана на очень простой основе. Более 99% состава Coca-Cola — это обычные ингредиенты:

Сахар (около 110 граммов на литр);

Кофеин (96 миллиграммов);

Ортофосфорна кислота;

Краситель (карамель).

Знаменитая «секретная формула», вокруг которой построено столько маркетинговых легенд, составляет менее 1% от веса напитка.

Что входит в тот самый 1%

Именно этот незначительный процент отвечает за уникальный вкус. Анализ выявил смесь эфирных масел и специфических соединений:

Альфа-терпинен (цитрусовые масла);

Коричный альдегид (корица);

Сабинен и цедрен (мускатный орех);

Уксусная кислота;

Фенхол и кориандр.

Главной проблемой для блогера стало воспроизведение эффекта листьев коки. Известно, что Coca-Cola действительно использует экстракт листьев коки, но он полностью очищен от кокаина на заводе Stepan Company в Нью-Джерси. Поскольку легально приобрести такие ингредиенты невозможно (заказ блогера был изъят на таможне), он нашел элегантное решение.

Ключом стали винные танины. Это сухие, вязкие соединения, которые также содержатся в чае. Именно они маскируют чрезмерную сладость и придают напитку характерную свежесть, которая отличает Coca-Cola от более сладкого конкурента — Pepsi.