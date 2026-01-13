Новый Трудовой кодекс предлагает 9 разных типов контрактов — что это значит для работника

В Украине готовится масштабная реформа трудового законодательства, которая должна коренным образом изменить подход к оформлению отношений между работодателем и наемным персоналом. Ключевым новшеством станет расширение перечня трудовых договоров и внедрение принципа «конструктора», что позволит легально совмещать разные виды деятельности в пределах одной компании. Об этом в интервью Центру экономических стратегий рассказала Дарья Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Что предлагает новый Трудовой кодекс

По словам Марчака, новый Трудовой кодекс предлагает более гибкие формы контрактов. Сегодня есть шесть разных типов контрактов. Трудовой кодекс будет предлагать девять разных типов и, кроме того, позволит, например, с одним человеком заключать несколько типов контрактов в зависимости от типа работы.

«Условно, я работаю на своей основной работе, но у меня есть время, возможность и скилы выполнять еще какую-то работу для своего работодателя. Я могу делать это параллельно и могу за это получать отдельные средства. Такой принцип конструктора увеличивает гибкость во взаимодействии, и это очень важно, ведь многие работодатели просят именно о».

Расширение возможностей для родителей

Еще одно стратегически важное изменение в проекте нового Трудового кодекса касается поддержки родителей, объединяющих карьеру с уходом за детьми. Реформа направлена на то, чтобы предоставить работникам больше свободы в выборе формата работы и устранить устаревшие ограничения.

Ключевые новации для родителей:

Три формата занятости по выбору: Женщины и мужчины, имеющие маленьких детей, смогут официально выбирать наиболее удобный для себя режим работы: дистанционный, офлайн или гибридный (сочетание офиса и дома).

Отмена «абсурдных» ограничений: Кодекс убирает устаревшие нормы, ранее блокировавшие профессиональное развитие матерей. Например, действующее законодательство фактически запрещает работодателю отправлять в командировку (в том числе зарубежные) женщин, чьим детям еще не исполнилось три года.

Приоритет собственного решения: Новый проект закона превращает запрет в право выбора. Женщина будет самостоятельно решать, готова ли она к поездке, учитывая собственные интересы и потребности ребенка. В частности, кодекс не ограничивает возможность поехать в командировку вместе с малышами, если работница считает это целесообразным.

Главная философия этих изменений — предоставить человеку возможность самореализоваться, не ставя его перед жестким выбором между семьей и карьерой. Теперь именно работник, а не бюрократическая норма становится ответственным за график своей жизни.

Перестройка отношений между работодателем и работником

Марчак также отметила, что реформа трудового законодательства в Украине — это не только изменение статей закона, но и фундаментальная перестройка отношений между работодателем и работником. Особое внимание уделено инклюзивности, которая теперь трактуется гораздо шире: не только как адаптация пространства для людей с инвалидностью, но и создание комфортных условий для молодых родителей.

В условиях демографического кризиса женщины, объединяющие воспитание ребенка с работой, заслуживают особого уважения и поддержки. Государство имеет целью сделать этот выбор более легким из-за введения максимальной гибкости.

Правительство больше не планирует диктовать бизнесу жесткие управленческие правила, как это делал кодекс 1971 года. Министерство экономики выбирает путь «софт-павер» — распространение лучших практик и гайдлайнов.

В этом году в Министерстве экономики положили начало такой инициативе, как Хартия устойчивости человеческого капитала. Эта инициатива призвана стать площадкой для обмена опытом между компаниями. Государство будет помогать бизнесу строить HR-политики, которые будут дружественны молодым мамам, молодежи и людям с инвалидностью.