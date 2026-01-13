Национальная валюта Ирана продемонстрировала катастрофическое падение. Стремительное обесценивание денежной единицы происходит на фоне масштабных социальных волнений, охвативших страну.
Иранский риал обвалился до нуля на фоне массовых протестов
Шокирующие цифры обменного курса
Финансовая ситуация в Иране достигла критической точки. Согласно последним котировкам, национальная валюта пересекла отметку в один миллион единиц за доллар.
Актуальные курсы валют выглядят следующим образом:
- Доллар США: 1 137 500,00 иранских риалов;
- Евро: 1 326 979 иранских риалов.
Если поменять местами валюты, то курс выглядит так:
Эти цифры свидетельствуют о том, что покупательная способность местных денег фактически уничтожилась, превращая национальную валюту в бумагу, которая почти ничего не стоит на международном рынке.
Масштабы падения за год
Динамика обесценивания (девальвации) риала поражает своими темпами. Только за последние 12 месяцев иранская валюта потеряла 2 281,68% своей стоимости.
Такой обвал является беспрецедентным даже для экономики, находящейся под давлением, и указывает на полную утрату доверия к финансовой системе страны как со стороны инвесторов, так и со стороны населения.
