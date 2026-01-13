Иранский риал обвалился до нуля на фоне массовых протестов

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Шокирующие цифры обменного курса

Финансовая ситуация в Иране достигла критической точки. Согласно последним котировкам, национальная валюта пересекла отметку в один миллион единиц за доллар.

Актуальные курсы валют выглядят следующим образом:

Доллар США: 1 137 500,00 иранских риалов;

Евро: 1 326 979 иранских риалов.

Если поменять местами валюты, то курс выглядит так:

Эти цифры свидетельствуют о том, что покупательная способность местных денег фактически уничтожилась, превращая национальную валюту в бумагу, которая почти ничего не стоит на международном рынке.

Масштабы падения за год

Динамика обесценивания (девальвации) риала поражает своими темпами. Только за последние 12 месяцев иранская валюта потеряла 2 281,68% своей стоимости.

Такой обвал является беспрецедентным даже для экономики, находящейся под давлением, и указывает на полную утрату доверия к финансовой системе страны как со стороны инвесторов, так и со стороны населения.