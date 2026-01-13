Министерству здравоохранения и Министерству финансов была подана петиция с требованием ввести налог на «нездоровую» пищу. Авторы выделяют несколько групп продуктов, цены на которые должны увеличиться. Об этом пишет Inpoland.net.pl.
В Польше хотят ввести налог в размере 5 злотых на «нездоровую» еду
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В чем проблема
Вопрос об налогообложении нездоровой пищи уже давно является предметом общественных дискуссий, но пока не было предложено никаких решений, которые могли бы положительно повлиять на продвижение высококачественных, полезных продуктов.
К примеру, в случае сигарет, Европейский Союз уже давно постепенно повышает размер акцизного налога, чтобы отразить хотя бы часть упорных курильщиков от этой привычки. В 2026 году цены на сигареты в Польше снова выросли.
Нет сомнений, что высокообработанные пищевые продукты, содержащие мало натуральных ингридиентов и большое количество искусственных красителей, консервантов и других веществ, которые могут негативно влиять на здоровье человека, ухудшают здоровье и самочувствие потребляющих их в чрезмерных количествах.
Авторы петиции, поданной в Министерство здравоохранения и Министерство финансов, хотят, чтобы такие продукты подлежали новому налогу в размере 5 злотых. По мнению автора, налог должен быть введен во все продукты питания, которые отвечают определенным критериям «нездорового питания».
Авторы петиции также хотят, чтобы налог распространялся на товары, вводящие покупателей в заблуждение, а также продукты питания, содержащие вещества, влияющие на механизмы регулирования аппетита.
На какие продукты предлагают налоги
В петиции предлагают ввести налог в размере 5 злотых на следующие продукты:
- обработанные, сильно обработанные и ультраобработанные пищевые продукты,
- пищевые продукты, имитирующие здоровую пищу;
- пищевые продукты с маркетинговыми трюками и обманом;
- пищевые продукты с искусственными ингредиентами: красителями, консервантами, антиоксидантами, регуляторами кислотности, эмульгаторами, разрыхлителями, технологическими добавками, усилителями вкуса
и т. п., которые могут оказывать или оказывают негативное влияние на здоровье;
- пищевые продукты, влияющие на центр сытости (…) и центр вознаграждения, когда человек превышает свою ежедневную норму калорий, но из-за обмана системы сытости он не чувствует сытости.
В свою очередь средства, полученные таким образом, будут направлены на сферы, связанные с диетологией в первичной медико-санитарной помощи, профилактикой и лечением заболеваний, обусловленных образом жизни.
Петиция была подана в министерства 20 декабря 2025 года. Вряд ли петицию рассмотрят в таком виде, однако требование обложения нездоровой пищи приобретает все большее значение.
Комментарии