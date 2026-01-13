Multi от Минфин
13 января 2026, 11:53

В Польше хотят ввести налог в размере 5 злотых на «нездоровую» еду

Министерству здравоохранения и Министерству финансов была подана петиция с требованием ввести налог на «нездоровую» пищу. Авторы выделяют несколько групп продуктов, цены на которые должны увеличиться. Об этом пишет Inpoland.net.pl.

В чем проблема

Вопрос об налогообложении нездоровой пищи уже давно является предметом общественных дискуссий, но пока не было предложено никаких решений, которые могли бы положительно повлиять на продвижение высококачественных, полезных продуктов.

К примеру, в случае сигарет, Европейский Союз уже давно постепенно повышает размер акцизного налога, чтобы отразить хотя бы часть упорных курильщиков от этой привычки. В 2026 году цены на сигареты в Польше снова выросли.

Нет сомнений, что высокообработанные пищевые продукты, содержащие мало натуральных ингридиентов и большое количество искусственных красителей, консервантов и других веществ, которые могут негативно влиять на здоровье человека, ухудшают здоровье и самочувствие потребляющих их в чрезмерных количествах.

Авторы петиции, поданной в Министерство здравоохранения и Министерство финансов, хотят, чтобы такие продукты подлежали новому налогу в размере 5 злотых. По мнению автора, налог должен быть введен во все продукты питания, которые отвечают определенным критериям «нездорового питания».

Авторы петиции также хотят, чтобы налог распространялся на товары, вводящие покупателей в заблуждение, а также продукты питания, содержащие вещества, влияющие на механизмы регулирования аппетита.

На какие продукты предлагают налоги

В петиции предлагают ввести налог в размере 5 злотых на следующие продукты:

  • обработанные, сильно обработанные и ультраобработанные пищевые продукты,
  • пищевые продукты, имитирующие здоровую пищу;
  • пищевые продукты с маркетинговыми трюками и обманом;
  • пищевые продукты с искусственными ингредиентами: красителями, консервантами, антиоксидантами, регуляторами кислотности, эмульгаторами, разрыхлителями, технологическими добавками, усилителями вкуса и т. п., которые могут оказывать или оказывают негативное влияние на здоровье;
  • пищевые продукты, влияющие на центр сытости (…) и центр вознаграждения, когда человек превышает свою ежедневную норму калорий, но из-за обмана системы сытости он не чувствует сытости.

В свою очередь средства, полученные таким образом, будут направлены на сферы, связанные с диетологией в первичной медико-санитарной помощи, профилактикой и лечением заболеваний, обусловленных образом жизни.

Петиция была подана в министерства 20 декабря 2025 года. Вряд ли петицию рассмотрят в таком виде, однако требование обложения нездоровой пищи приобретает все большее значение.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
