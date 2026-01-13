Производитель Barbie выпустил первую в истории «особенную» куклу

Американская компания Mattel представила первую в истории куклу Barbie с аутизмом, созданную при активном участии аутистического сообщества. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Что известно о кукле

Разработка длилась более 18 месяцев в партнерстве с ASAN — некоммерческой организацией, которая возглавляется людьми с аутизмом и защищает права аутичного сообщества.

Кукла вошла в коллекцию Barbie Fashionistas, которая включает в себя различные оттенки кожи, текстуры волос, типы телосложения, а также заболевания и инвалидность.

Кукла с аутизмом имеет суставы локтей и запястий, что позволяет выполнять стимуляционные движения, взмахи руками и другие жесты, которыми некоторые аутические люди используют для обработки сенсорной информации или выражения волнения.

Взгляд куклы несколько смещен в сторону, что отражает тенденцию некоторых представителей аутичного сообщества избегать прямого зрительного контакта. Каждая кукла комплектуется розовым игрушечным спиннером с зажимом для пальцев, наушниками с шумопоглощением и планшетом.