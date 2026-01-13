Multi от Минфин
13 января 2026, 9:44 Читати українською

В МЭРТ рассказали, почему 46% населения Украины экономически активного возраста не работает

У нас многие люди не являются участниками формального рынка труда. Часть из них работает неофициально, но очень значительная часть вообще сегодня не работает. Об этом в интервью Центру экономических стратегий рассказала Дарья Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

У нас многие люди не являются участниками формального рынка труда.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что происходит на рынке труда

«Если посмотреть на структуру наших граждан, у нас сегодня около 18,5 миллиона человек экономически активного возраста по международной классификации, тогда как официально заняты — чуть больше 10 миллионов. Что происходит с теми, кто не является официально занятыми? Часть из них являются участниками неформального рынка труда, а очень значительная часть, к сожалению, вообще не принимали участия. В рамках Стратегии занятости, сегодня примерно 46% населения экономически активного возраста не являются участниками рынка труда», — отметила Марчак.

По ее словам, очевидно, что одна из причин — то, что у нас большинство пенсионеров, в том числе молодых пенсионеров.

«Речь идет, в частности, о спецпенсиях. Речь идет о людях, которые имеют право выйти на пенсию в 45−50 лет, хотя еще следующие 20 лет не просто имеют возможность, а, скорее всего, и являются активными участниками рынка труда, просто мы этого как экономика не видим. Еще это, к сожалению, большая часть нашей молодежи, и здесь отдельный вопрос — каким образом с этим работать. Также женщины — у нас только каждая вторая женщина в стране трудоустроена, и здесь существует свой комплекс проблем», — прокомментировала Марчак.

Она назвала первой большой проблемой — исключенность. «И когда мы говорим, например, об инклюзии на рынке труда, то мы привыкли говорить об инклюзивности только в отношении людей с инвалидностью. Но на самом деле инклюзия — это дать возможность тем, кто сегодня еще не работает, найти свое место на рынке труда, найти свой доход, свою самореализацию, вообще почувствовать себя полноценным членом общества.

Второй большой блок вопросов — это, конечно, неформальная занятость. И у неформальной занятости тоже есть несколько своих важных факторов. В том числе, с одной стороны, это фактор, вызванный мобилизацией — мы это понимаем. С другой стороны, это такой фактор, как негибкость, неактуальность трудового законодательства, когда тебе легче не трудоустраивать человека официально, чем предложить ему какой-то удобный контракт", — подытожила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+87
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
13 января 2026, 9:55
#
Пів країни не працює? Терміново закрутити гайки та ввести ПДВ для ФОПів!
+
+57
Exba
Exba
13 января 2026, 10:24
#
И налог на тунеядцев ещё
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
13 января 2026, 10:44
#
Если люди не работают, а только потребляют государственные ресурсы, необходимо обязывать их работать для нашей победы. Это миллионы человек трудоспособного населения, которые могут и должны копать рубежи оборонительных сооружений, проводить инспекции использования украинского языка в публичных местах, помогать с производством цемента и бетона, песка, плести сетки противодронные, руки рабочие везде нужны. Каждый обязан вносить свой вклад, если не находится в окопе.
+
+15
TAN72
TAN72
13 января 2026, 11:36
#
А кому понравится платить половину прибыли на содержание гостунеядцев
+
0
dvded .
dvded .
13 января 2026, 12:49
#
Максим Самойлюк: Ця норма залишилася ще з якого року?
Дарія Марчак: 1971-го.
Максим Самойлюк: Тоді відряджень за кордон точно не було. Максимум — з дитиною на Сибір поїхати.

Максим чуть-чуть ударялся головой?
