Трамп объявил о тарифе 25% для стран, ведущих бизнес с Ираном

Президент США Дональд Трамп вводит 25-процентный тариф на товары из стран, ведущих торговлю с Ираном. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social .

Пошлина для стран

«С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% на все операции, совершаемые с Соединенными Штатами Америки», — отметил Трамп.

Этот приказ окончательный и безапелляционный, добавил он.

Протесты в Иране

По данным СМИ, Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов повлек за собой гибель десятков человек.

Между тем, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления антиправительственных протестов, в результате чего могли погибнуть сотни людей.