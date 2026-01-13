Рынок гибридных авто в Украине вырос на треть

В 2025 году автопарк Украины пополнили 31,2 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 31% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает Укравтопром.

Кто лидирует среди новых гибридов

Доля новых авто в этом количестве составила 57%, как и в прошлом году. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал кроссовер TOYOTA RAV-4 (3533 ед.) Второй результат у TOYOTA Yaris Cross (953 ед.) Третий по популярности — NISSAN Qashqai (872 ед.)

Топ-3 подержанных гибридов

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у TOYOTA Prius (815 ед.)

Также в лидерской тройке: FORD Escape (726 ед.) и FORD Fusion US (687 ед.).