Весь Киев и Бучанский район Киевщины: экстренные отключения

По команде НЭК Укрэнерго в Киеве и Бучанском районе Киевской области действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Графики бездействуют

Во время экстренных отключений графики не действуют.

Обстрел Киева 13 января

Сегодня ночью российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С ночи враг применял различные типы воздушного вооружения — ракеты и ударные дроны.

Около двух часов ночи по столице были запущены баллистические ракеты — в городе раздавались взрывы. Уже под утро столицу снова атаковали ракеты.