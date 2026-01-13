По команде НЭК Укрэнерго в Киеве и Бучанском районе Киевской области действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Весь Киев и Бучанский район Киевщины: экстренные отключения
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Графики бездействуют
Во время экстренных отключений графики не действуют.
Обстрел Киева 13 января
Сегодня ночью российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С ночи враг применял различные типы воздушного вооружения — ракеты и ударные дроны.
Около двух часов ночи по столице были запущены баллистические ракеты — в городе раздавались взрывы. Уже под утро столицу снова атаковали ракеты.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 28 незарегистрированных посетителей.
Комментарии