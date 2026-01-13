Налог на недвижимое имущество, который отличается от земельного участка, остается важным источником наполнения местных бюджетов. По итогам 2025 года его уплатили почти 1,1 млн плательщиков. В общей сложности поступления составили более 12,7 млрд гривен. Это на 19,3% или почти на 2,1 млрд гривен больше, чем в 2024 году. Об этом говорится в сообщении Налоговой.
Около 1,1 млн украинцев уплатили налог на недвижимость в 2025 году
Где уплатили больше налогов
Наибольшие суммы налога уплачены в следующих регионах:
- город Киев — 2,5 млрд грн,
- Львовская область — 1,3 млрд грн,
- Киевская область — 1,3 млрд грн,
- Днепропетровская область — 1,2 млрд грн.
Рост поступлений свидетельствует о повышении налоговой дисциплины и ответственном отношении плательщиков к выполнению своих налоговых обязательств.
Поступления направляются в местные бюджеты и используются для финансирования социально-важных программ, развития инфраструктуры и улучшения качества жизни общин.
