Около 1,1 млн украинцев уплатили налог на недвижимость в 2025 году

Налог на недвижимое имущество, который отличается от земельного участка, остается важным источником наполнения местных бюджетов. По итогам 2025 года его уплатили почти 1,1 млн плательщиков. В общей сложности поступления составили более 12,7 млрд гривен. Это на 19,3% или почти на 2,1 млрд гривен больше, чем в 2024 году. Об этом говорится в сообщении Налоговой.