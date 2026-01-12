В налоговой разъяснили новые жесткие правила для банков

С начала текущего года украинские финансовые учреждения начали работу в условиях усиленного фискального давления. Государственная налоговая служба (ГНС) официально разъяснила детали новых правил, которые предусматривают существенное повышение налоговых ставок и изменение механизма учета старых долгов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 12 января.

Ставка 50% и налогообложение дивидендов

Главным изменением, введенным Законом Украины № 4698-IX от 3 декабря 2025 года, стало установление базовой ставки налога на прибыль для банков на уровне 50%. Эта норма будет действовать в течение всего 2026 года.

Фактически это означает, что банки обязаны отдавать государству половину своего чистого заработка. Важно, что аналогичная ставка в 50% будет применяться и к выплате дивидендов. То есть, если банк решит распределить прибыль между акционерами, половину от этой суммы также придется уплатить в бюджет.

«Замораживание» прошлых убытков

Помимо повышения ставки, законодатель временно ограничил возможности банков по налоговой оптимизации. По итогам 2026 года финучреждениям запрещено учитывать убытки прошлых лет для уменьшения налогооблагаемой базы.

Простыми словами: если в предыдущие годы банк работал «в минус», он не сможет использовать эти убытки, чтобы заплатить меньше налогов с прибыли, полученной в 2026 году.

В то же время в налоговой успокоили: эти убытки не сгорают и не аннулируются.

«Они смогут уменьшать финансовый результат до налогообложения, начиная с 1 января 2027 года», — говорится в разъяснении.

Это правило касается и тех отрицательных значений, которые могут возникнуть непосредственно в текущем году.