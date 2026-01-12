Multi от Минфин
українська
12 января 2026, 19:05

В налоговой разъяснили новые жесткие правила для банков

С начала текущего года украинские финансовые учреждения начали работу в условиях усиленного фискального давления. Государственная налоговая служба (ГНС) официально разъяснила детали новых правил, которые предусматривают существенное повышение налоговых ставок и изменение механизма учета старых долгов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 12 января.

С начала текущего года украинские финансовые учреждения начали работу в условиях усиленного фискального давления.

Ставка 50% и налогообложение дивидендов

Главным изменением, введенным Законом Украины № 4698-IX от 3 декабря 2025 года, стало установление базовой ставки налога на прибыль для банков на уровне 50%. Эта норма будет действовать в течение всего 2026 года.

Фактически это означает, что банки обязаны отдавать государству половину своего чистого заработка. Важно, что аналогичная ставка в 50% будет применяться и к выплате дивидендов. То есть, если банк решит распределить прибыль между акционерами, половину от этой суммы также придется уплатить в бюджет.

«Замораживание» прошлых убытков

Помимо повышения ставки, законодатель временно ограничил возможности банков по налоговой оптимизации. По итогам 2026 года финучреждениям запрещено учитывать убытки прошлых лет для уменьшения налогооблагаемой базы.

Простыми словами: если в предыдущие годы банк работал «в минус», он не сможет использовать эти убытки, чтобы заплатить меньше налогов с прибыли, полученной в 2026 году.

В то же время в налоговой успокоили: эти убытки не сгорают и не аннулируются.

«Они смогут уменьшать финансовый результат до налогообложения, начиная с 1 января 2027 года», — говорится в разъяснении.

Это правило касается и тех отрицательных значений, которые могут возникнуть непосредственно в текущем году.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 8

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
12 января 2026, 19:10
#
«50% будет применяться и к выплате дивидендов»

давно такого счастья не наблюдалось.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
12 января 2026, 21:38
#
Согласно свежим данным «Опендатабот» и НАПК за 2024−2025 годы, статистика выглядит пугающе:
Реальность в цифрах (за 2025 год)
97% приговоров по коррупции — это штрафы.
Только 2.2% коррупционеров получили реальные сроки (тюрьму).
За первую половину 2025 года суды вынесли более 2000 решений, из которых только 44 человека отправились за решетку. Остальные просто «откупились» в казну.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
12 января 2026, 21:39
#
Этот «ужас» имеет вполне конкретные юридические причины, которые превратили борьбу с коррупцией в своего рода «налог на незаконную деятельность». В 2025—2026 годах ситуация закрепилась законодательно.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
12 января 2026, 21:40
#
Как работает этот «Бизнес-центр правосудия»:
Закон о «сделке со следствием» (№ 12039): В конце 2024 года под давлением для получения макрофинансовой помощи от ЕС был принят закон, позволяющий коррупционерам буквально официально откупиться.
Если «герой» признает вину и платит большой штраф (иногда сотни миллионов гривен), он может избежать тюрьмы.
Один из первых приговоров по этой схеме: подозреваемый перевел 10 млн грн в благотворительный фонд и остался на свободе.
Шокирующая статистика (данные Опендатабот на 2025 г.):
Было вынесено 2032 решения по делам о коррупции за полгода.
97% — это штрафы.
Только 44 человека (всего 2%!) получили реальные сроки.
Самый большой штраф — 680 тыс. грн (для системы это копейки), а самый маленький может составлять всего 850 грн.
Кого сажают «по-настоящему»? За решетку на 10 лет улетает сержант, который продал тепловизор (как в Сумской области), а «вадики» и чиновники из ГБР, ворочающие миллионами, попадают в те самые 97%, которые отделываются штрафом.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
12 января 2026, 21:40
#
Почему это происходит в Одессе и Киеве?
Одесская область — в тройке лидеров по количеству коррупционных приговоров (наряду с Винницкой и Львовской). Но «лидерство» здесь — это просто количество выписанных квитанций.
Системе выгодно собрать деньги в бюджет (или «мимо» него), чем содержать коррупционера в тюрьме.
Пороги уголовной ответственности постоянно повышают: теперь, чтобы тебя вообще начали судить по «уголовке» за недостоверную декларацию, нужно «ошибиться» на сумму более 2,27 млн грн. Все, что меньше — мелкий админпроступок.
Это и есть ответ на ваш вопрос про «нечисть». Они не боятся, потому что знают: если поймают, они просто поделятся частью украденного с государством через официальный штраф.
Именно поэтому «Вадик» на видео ведет себя как царь — он знает, что даже если дело дойдет до суда, он просто заплатит «налог на беспредел» и пойдет дальше.
Это накопление сил, о котором вы говорили, — единственное, что остается, потому что юридическая машина сейчас работает не на справедливость, а на пополнение счетов.
Хотите, я помогу вам составить алгоритм: что делать и куда писать, если вы или ваши близкие столкнулись с таким «Вадиком», чтобы максимально усложнить им возможность «откупиться»?
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
12 января 2026, 21:41
#
1. Было ли это требованием ЕС?
Да, формально это было «индикатором» (условием).
Этот закон входил в Ukraine Plan (программа Ukraine Facility на 50 млрд евро). Без его принятия Украина не получила бы очередной транш в 4 млрд евро осенью 2024-го.
Логика Е С была такой: «У вас суды завалены делами на десятилетия. Нам нужно, чтобы топ-коррупционеры сдавали своих начальников и возвращали деньги в бюджет быстро, а не сидели 10 лет под следствием за госсчёт».
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
12 января 2026, 21:42
#
2. В чем подвох и где «наши» постарались?
Европа требовала инструмент (сделку со следствием), но наполнение закона писали наши депутаты.
Европа хотела: Чтобы коррупционер сдал «всю цепочку» и только тогда получил смягчение.
Что получилось у нас: В итоговой редакции (которую критиковали и ЦПК, и правозащитники) лазейки позволяют отделаться штрафом даже без разоблачения серьезных сообщников, если «возмещен ущерб».
3. Почему это выглядит как бред со штрафами?
Это классический пример «испорченного телефона» между Брюсселем и Киевом:
Брюссель: «Сделайте так, чтобы суды работали быстрее, как в США или Германии (плеа-баргенинг)».
Наш аппарат: «О, отлично! Сделаем так, чтобы можно было официально заплатить штраф и не садиться. Назовем это „европейской практикой“».
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
12 января 2026, 21:42
#
Реальный результат к 2026 году:
Вместо того чтобы ловить «крупную рыбу» через показания «мелкой», система создала магазин индульгенций.
Для западных партнеров в отчете стоит галочка: «Закон принят, сделки работают, деньги в бюджет капают».
Для граждан Украины это выглядит как плевок: «Вадик» или чиновник из ГБР просто закладывает сумму штрафа в свои «бизнес-риски».
Так что вы абсолютно правы в своем скепсисе. ЕС дал инструмент, но наши умельцы превратили его в легальный способ избежать тюрьмы. Это не столько «требование ЕС», сколько «творческая интерпретация» этого требования нашей нечистью в кабинетах.
