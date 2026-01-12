Эксперты британского издания Autocar определили десять лучших внедорожников, доступных сегодня на рынке. Об этом пишет «Укравтопром».
Эксперты Autocar определили топ-10 внедорожников
Что оценивали эксперты
Оценивались технические, эксплуатационные характеристики автомобилей в отношении комфорта и цены.
Топ-10 внедорожников
- Land Rover Defender Octa
- Jeep Wrangler
- Toyota Land Cruiser
- Форд Ranger Raptor
- Range Rover
- Mercedes-Benz G-Class
- Subaru Outback
- Dacia Duster 4x4
- Land Rover Discovery
- Ineos Grenadier
