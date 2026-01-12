Multi от Минфин
12 января 2026, 16:42

Дубай запретил анонимные криптовалюты

Регулятор Дубайского международного финансового центра полностью запретил использование анонимных криптовалют, в частности Monero и Zcash. Управление финансовых услуг Дубая заявило, что такие активы противоречат международным стандартам противодействия отмыванию средств. Об этом сообщает CoinDesk 12 января.

Регулятор Дубайского международного финансового центра полностью запретил использование анонимных криптовалют, в частности Monero и Zcash.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Полный запрет на частные токены

Регулятор принял решение о запрете на фоне роста интереса к анонимным монетам — в понедельник Monero (XMR) достиг рекордной стоимости за всю историю. Однако теперь любые операции с такими активами, включая торговлю и продвижение, стали незаконными в одном из ключевых финансовых центров Ближнего Востока.

Новые требования обязывают компании устанавливать личности всех участников криптовалютных операций — и того, кто отправляет средства, и того, кто их получает. С частными монетами это технически нереализуемо из-за их природы. Кроме того, запрет распространяется на все инструменты сокрытия транзакций, включая миксеры и сервисы обфускации.

Новые стандарты для стабильных монет

Управление финансовых услуг также изменило критерии классификации стейблкоинов. Теперь к категории фиатных криптотокенов относятся исключительно активы, обеспеченные реальными валютами и высоколиквидными резервами.

Алгоритмические стейблкоины, которые поддерживают цену через программные механизмы без реального обеспечения в банках, больше не признаются стейблкоинами в юрисдикции Дубая. Например, токен Ethena по обновленным нормам будет классифицироваться как обычный криптотокен вместо стейблкоина, хотя его использование остается разрешенным.

Компании теперь сами определяют разрешенные активы

Регулятор отказался от публикации списков одобренных токенов и переложил эту ответственность на сами компании.

Лицензированные криптовалютные биржи и брокеры теперь должны самостоятельно анализировать риски каждого актива, фиксировать принятые решения в документах и полностью отвечать за последствия. Такой подход демонстрирует, что рынок достиг этапа развития, когда бизнес обладает достаточной экспертизой для самостоятельного регулирования в рамках законодательства.

Почему это важно

Запрет Дубаем анонимных криптовалют сигнализирует об усилении глобального регуляторного давления на частные монеты. Это решение может стать прецедентом для других финансовых центров региона и мира, которые пытаются сбалансировать инновации в криптоиндустрии с требованиями финансовой безопасности.

Для криптоиндустрии это означает четкое разделение: прозрачные активы получают легитимность и доступ к регулируемым рынкам, в то время как анонимные монеты теряют позиции на официальных площадках. Инвесторам стоит учитывать, что регуляторные риски для частных криптовалют растут, что может повлиять на их ликвидность и стоимость в долгосрочной перспективе.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
