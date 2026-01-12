Multi от Минфин
12 января 2026, 15:45

Пилотный запуск 5G в Украине: операторы раскрыли детали

Мобильные операторы начали пилотное тестирование сети пятого поколения (5G) во Львове, что стало первым этапом масштабного внедрения этой технологии в стране. Руководители трех крупнейших телеком-компаний — Киевстар, Vodafone и lifecell — сообщили о готовности инфраструктуры, технических характеристиках сети и влиянии новой технологии на стоимость услуг для абонентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации 12 января.

Мобильные операторы начали пилотное тестирование сети пятого поколения (5G) во Львове, что стало первым этапом масштабного внедрения этой технологии в стране.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Скорость и технические вызовы

По словам CEO «Киевстар» Александра Комарова, подготовка к запуску длилась почти год: первые тесты в Киеве состоялись еще в феврале 2024 года, а во Львове — в течение апреля-октября 2025 года. Главным препятствием для полноценного национального запуска остается дефицит частот. Для работы 5G необходимы диапазоны 700 МГц и 3500 МГц, которые станут доступными только после завершения военного положения.

Несмотря на это, результаты тестирования впечатляют. В сети «Киевстар» фиксировали скорость загрузки более 2,4 Гбит/с. В компании lifecell ожидают среднюю скорость на уровне 600−800 Мбит/с с пиковыми показателями более 1 Гбит/с.

Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина, подчеркнула, что ключевым преимуществом 5G является не только скорость, но и низкая задержка (пинг), что критически важно для облачных сервисов и IoT-решений.

«Самое сложное — интегрировать 5G в существующую сеть, где 4G остается основой для миллионов людей. Технологии должны работать параллельно, без конфликтов», — отметила Устинова.

Ценовая политика и инвестиции

Все три оператора подтвердили, что на этапе тестирования и запуска тарифы для абонентов меняться не будут. Пользователи смогут использовать 5G в рамках своих действующих пакетов услуг без каких-либо доплат. Операторы рассматривают новое поколение связи как эволюционный шаг, а не как премиум-сервис.

Однако внедрение технологии требует значительных капиталовложений. Речь идет о закупке новых антенн, модернизации датацентров и изменении архитектуры базовых станций. Михаил Шелемба, CEO lifecell, обратил внимание на регуляторную проблему: для качественного покрытия в диапазоне 700 МГц государству необходимо выделить дополнительные частоты, поскольку имеющихся 20 МГц недостаточно для трех игроков рынка.

После Львова пилотные проекты планируют развернуть в Киеве, Харькове, Одессе и Бородянке.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 2

+
+45
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
12 января 2026, 16:04
#
Зміни, про які нехто не просив. 4G вистачає з головою.
+
0
Fuzzy
Fuzzy
12 января 2026, 21:19
#
Це взагалі не на часі. інвестуйте в генератори та розшрення покриття та ємності 4G.
