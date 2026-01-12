Multi от Минфин
українська
12 января 2026, 14:55

Минцифры раскрыло детали растаможивания авто в «Дії»

Цифровизация таможенных услуг должна стать одной из ключевых антикоррупционных реформ в Украине, полностью изменив правила ввоза автомобилей. Министерство цифровой трансформации представило подробный механизм электронной растаможки через приложение «Дія», которое призвано устранить человеческий фактор и бюрократическую волокиту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цифровизация таможенных услуг должна стать одной из ключевых антикоррупционных реформ в Украине, полностью изменив правила ввоза автомобилей.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Без инспекторов и «договорняков»

Главной проблемой действующей системы чиновники называют человеческий фактор. На сегодняшний день таможенный инспектор имеет полномочия по собственному усмотрению оценивать стоимость транспортного средства. Это создает широкое поле для коррупционных маневров: от взяток за «быстрое оформление» до искусственного завышения или занижения цены авто.

Цифровая реформа предусматривает полное исключение чиновника из цепочки принятия решений.

  • Невозможность подкупа: Больше нельзя будет «договориться» с инспектором.
  • Объективность: Вместо субъективной оценки человека будет работать четкая математическая формула и анализ больших данных.

Формула стоимости: за что будем платить

Согласно новой концепции, сумма таможенных платежей будет рассчитываться исключительно на основе устойчивых технических характеристик автомобиля, которые невозможно фальсифицировать.

В формулу расчета войдут:

  • Марка и модель автомобиля;
  • Тип двигателя;
  • Объем двигателя (или мощность, если речь идет об электромобиле);
  • Возраст транспортного средства.

Для корректного определения стоимости будет создана База данных таможенной стоимости. Она будет наполняться информацией о ценах на все новые автомобили, прошедшие таможенное оформление в Украине начиная с 2007 года, а также данными о рынке подержанных легковых автомобилей.

Как будет работать процедура

Ключевое изменение для водителей заключается в том, что система заблокирует возможность манипулировать документами. Ранее популярной была схема с занижением стоимости авто в договоре купли-продажи для уменьшения налогов. Теперь это станет невозможным, поскольку база автоматически определит объективную рыночную цену.

Для честных покупателей главная выгода — экономия на взятках и услугах посредников-брокеров. Процесс растаможивания займет не более часа и будет проходить по следующему алгоритму:

  • Покупка: Приобретение автомобиля за рубежом.
  • Авторизация: Ввод VIN-кода в приложении «Дія». Система автоматически подтянет технические данные и рассчитает стоимость.
  • Декларирование: Подписание автоматически сформированной таможенной декларации.
  • Оплата: Оплата всех таможенных платежей непосредственно в приложении.

Пересечение границы: Таможенный инспектор только проверяет документы и автомобиль, после чего пропускает его для дальнейшей регистрации (которая также будет доступна в «Дії»).

Автор:

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BigBend
BigBend
12 января 2026, 15:07
#
Хай розкажуть ще, чому військові, купуючи автівку для війни за свої кошти, мають ще й податок платити, і автоцивілку за свої кошти купувати.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
