1С и BAS: Госспецсвязи обнародовала перечень запрещенного ПО в Украине

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала открытый список запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования. Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

Что включает список

Создание этого перечня, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины от 22 октября 2025 г. № 1335, является системным шагом в направлении усиления защиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры от современных киберугроз.

В соответствии с утвержденным порядком Администрация Госспецсвязи осуществляет формирование и ведение указанного перечня.

Он является централизованным и официальным источником информации для органов государственной власти, органов местного самоуправления, военных формирований, государственных предприятий и операторов критической инфраструктуры относительно технологических решений, использование которых создает недопустимые риски национальной безопасности.

Кто попал в список

В список включены программы, использование которых создает риски для национальной безопасности Украины. Госспецсвязи пообещало, что будет обновлять список. Среди запрещенных решений — продукция российского производителя ООО «1С», в частности, продукты 1С и BAS.

Эти программы широко использовались в Украине для бухгалтерии и управленческого учета, но их код, обновление и экосистема имеют российское происхождение.

BAS (Business Automation Software) появился позже 1С как «ребрендинг» и локализованная линейка продуктов, которую в Украине продвигали как альтернативу 1С. Однако BAS технически базируется на платформе 1С, использует ту же архитектуру и совместимый код. Именно это и есть ключевая проблема с точки зрения кибербезопасности.

Список в формате Google таблицы доступен по ссылке .