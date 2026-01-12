Multi от Минфин
12 января 2026, 14:05 Читати українською

Рост украинских евробондов остановился: инвесторы теряют оптимизм

Стремительный рост стоимости украинских государственных облигаций, который наблюдался в конце 2025 года, сменился падением. Инвесторы начали распродавать ценные бумаги из-за опасений, что мирные переговоры могут затянуться, а Россия не согласится на условия прекращения огня в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стремительный рост стоимости украинских государственных облигаций, который наблюдался в конце 2025 года, сменился падением.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ценовые качели

Рынок украинского долга демонстрирует высокую волатильность. По подсчетам аналитиков, с середины декабря до конца 2025 года суверенные еврооблигации Украины подорожали в среднем на 7 центов за доллар номинала. Этому способствовало, в частности, решение Европейского Союза о выделении нового масштабного пакета финансирования.

Однако начало 2026 года принесло коррекцию: только за первые дни января бумаги потеряли в стоимости около 2 центов. Например, еврооблигации со сроком погашения в феврале 2034 года еще в конце декабря торговались по 62,5 цента за доллар, а сейчас их цена упала до 60,5 цента.

Главная причина изменения настроений — сомнения финансовых игроков. Несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о финализации соглашения о гарантиях безопасности от США, рынок не понимает, сколько времени понадобится Кремлю для подписания какого-либо мирного соглашения и откуда будут браться средства на восстановление страны.

Взгляд инвесторов

Мартин Берсетче, основатель и главный инвестиционный директор хедж-фонда Frontier Road, отметил, что его оценка платежеспособности Украины улучшилась после декабрьского решения ЕС предоставить кредит в размере 90 миллиардов евро. Однако дальнейшие перспективы остаются туманными.

«К сожалению, сроки длительного прекращения огня пока неопределенны», — констатировал Берсетче, добавив, что любые прогнозы зависят исключительно от завершения боевых действий.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
