В X(Twitter) появилась возможность отслеживать цены на акции и криптовалюту

Социальная сеть X (бывший Twitter) анонсировала разработку новой функции «Smart Cashtags» («Умные хэштеги»), которая позволит привязывать биржевые тикеры к конкретным финансовым активам, включая криптовалюты и смарт-контракты. Об этом сообщил руководитель продукта компании Никита Бир, пишет CoinDesk.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Точность для финансового хаба

Новый инструмент призван сделать финансовые дискуссии на платформе более точными и структурированными. По словам Никиты Бира, X уже является «лучшим источником финансовых новостей», где информация напрямую влияет на движение сотен миллиардов долларов.

Функционал «умных хэштегов» будет работать следующим образом:

При вводе символа биткоина (например, $BTC) пользователь сможет выбрать конкретный актив из списка.

Тег будет привязываться к точному смарт-контракту или токену.

Нажатие на тег откроет страницу с графиком цен в реальном времени и лентой обсуждений этого актива.

Представители Solana Labs сразу отметили потенциал нововведения для криптосообщества. В демонстрационном скриншоте показано, как система предлагает выбрать активы, среди которых Bitcoin, мем-койн BONK и другие токены, что позволит избежать путаницы между монетами с похожими названиями.

Кнопки «Купить» и борьба со спамом

Хотя в официальном анонсе об этом не говорилось прямо, аналитики заметили на скриншотах Никиты Бира кнопки «Buy» (Купить) и «Sell» (Продать) рядом с графиками активов. Это подогревает слухи о том, что X планирует превратиться в полноценный торговый терминал в партнерстве с крупными биржами или финтех-компаниями.