Налоговая скидка на аренду жилья: кто может воспользоваться

С 1 января 2026 года расширен круг налогоплательщиков, имеющих право на налоговую скидку по расходам на аренду жилья. Об этом говорится в сообщении налоговой службы.

Кто может воспользоваться

Теперь к перечню лиц, которые могут воспользоваться налоговой скидкой в связи с расходами на плату по договору аренды жилья (квартиры или дома), добавлены участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны.

Что дает налоговая скидка

Налоговая скидка позволяет снизить налогооблагаемый доход физического лица на сумму фактически понесенных расходов. Это позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

Как воспользоваться правом на скидку

Чтобы получить налоговую скидку, необходимо представить годовую налоговую декларацию о доходах и указать в ней расходы по аренде жилья. Сделать это можно в следующем году после отчетного — в установленные Налоговым кодексом сроки. После проверки декларации налоговая служба принимает решение о возврате уплаченного налога.