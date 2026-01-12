Multi от Минфин
українська
12 января 2026, 13:10

Количество компаний в Британии с украинскими бенефициарами превысило 26 тысяч

В Великобритании зафиксировано более 26,6 тысяч записей о компаниях, конечными бенефициарными владельцами которых являются около 25,5 тысяч украинцев. Об этом говорится в совместном исследовании профессора КНЭУ, финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl, пишет Visitukraine.today.

В Великобритании зафиксировано более 26,6 тысяч записей о компаниях, конечными бенефициарными владельцами которых являются около 25,5 тысяч украинцев.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что показывают данные

Данные показывают: украинское бизнес-присутствие в британском реестре компаний не просто заметно — оно масштабное, разнопрофильное и часто сосредоточено в сферах, где нужна предпринимательская гибкость и цифровые навыки.

Аналитика свидетельствует о активности украинцев сразу в двух ролях: руководителей (директоров) и владельцев (бенефициаров).

Так, в британском реестре насчитано более 28,5 тысяч записей о компаниях, где директорами являются или были граждане Украины. Эти записи в целом касаются около 24,9 тысяч человек.

Отдельно реестр содержит 26,6 тысяч записей о компаниях, в которых бенефициарами являются примерно 25,5 тысяч украинцев.

Активные и закрытые компании

Исследование также сравнивает статус компаний в разрезе двух показателей — когда украинцы являются директорами и когда украинцы являются владельцами.

Статус компании — директора украинцы / владельцы украинцы:

  • Активные (Active): 13,2 тыс./14,6 тыс.
  • Приостановлены (Dissolved): 13,8 тыс./10,8 тыс.
  • Предложение об исключении (Strike off): 1,2 тыс./1,1 тыс.
  • В процессе ликвидации (Liquidation): 116/87

Ключевой вывод: более 14,6 тысяч компаний с украинскими владельцами продолжают активную деятельность.

Исследователи также объясняют, что значительное количество прекращенных компаний типично для британского рынка, где бизнес можно открыть и закрыть быстро, без чрезмерных процедур. В то же время, доля компаний в статусе ликвидации — менее 0,5%, что указывает: украинские предприниматели преимущественно прекращают деятельность из-за добровольной ликвидации, а не из-за банкротства.

Где фактически руководят украинские директора: Великобритания или Украина

Распределение юрисдикций украинских директоров в британских компаниях демонстрирует сочетание локального присутствия и дистанционного управления.

Наибольшая часть директоров имеет юрисдикцию:

  • Великобритания — 48,3%, что свидетельствует о проживании и управлении бизнесом «на месте»;
  • Украина — 38,4%.

Другие юрисдикции представлены значительно меньшей долей:

  • Польша — 3,2%;
  • Германия — 1,4%;
  • Испания — 0,7%;
  • Чехия — 0,6%;
  • Италия — 0,4%;
  • США — 0,4%;
  • ОАЭ — 0,4%.

В каких областях украинцы чаще всего ведут бизнес в Британии

Отраслевая структура компаний с украинскими владельцами показывает заметную концентрацию в области цифровой экономики и профессиональных услуг. Наибольшую долю занимает: розничная торговля через интернет или почтовые заказы — 6,6% (3079 компаний).

Весомую роль играет технологический сектор:

  • разработка программного обеспечения — 5,1%;
  • консультирование по вопросам информатизации — 4,4%;
  • другая деятельность в сфере IT — 2,8%.

В совокупности IT-направление является самым большим сегментом украинского бизнеса в Великобритании.

Также значительную долю имеют:

  • консультирование по вопросам управления — 3%;
  • рекламные агентства — 2,1%;
  • неспециализированная оптовая торговля — 2,4%;
  • вспомогательные коммерческие услуги — 2,4%;
  • другие индивидуальные услуги — 2,3%.

Строительство жилых зданий замыкает первую десятку направлений с 1,9%.

Исследователи подчеркивают, что большинство компаний работают за пределами топ-отраслей, что свидетельствует о высокой диверсификации и адаптивности украинского бизнеса на британском рынке.

Источник: Минфин
