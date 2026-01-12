В Великобритании зафиксировано более 26,6 тысяч записей о компаниях, конечными бенефициарными владельцами которых являются около 25,5 тысяч украинцев. Об этом говорится в совместном исследовании профессора КНЭУ, финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl, пишет Visitukraine.today.
Количество компаний в Британии с украинскими бенефициарами превысило 26 тысяч
Что показывают данные
Данные показывают: украинское бизнес-присутствие в британском реестре компаний не просто заметно — оно масштабное, разнопрофильное и часто сосредоточено в сферах, где нужна предпринимательская гибкость и цифровые навыки.
Аналитика свидетельствует о активности украинцев сразу в двух ролях: руководителей (директоров) и владельцев (бенефициаров).
Так, в британском реестре насчитано более 28,5 тысяч записей о компаниях, где директорами являются или были граждане Украины. Эти записи в целом касаются около 24,9 тысяч человек.
Отдельно реестр содержит 26,6 тысяч записей о компаниях, в которых бенефициарами являются примерно 25,5 тысяч украинцев.
Активные и закрытые компании
Исследование также сравнивает статус компаний в разрезе двух показателей — когда украинцы являются директорами и когда украинцы являются владельцами.
Статус компании — директора украинцы / владельцы украинцы:
- Активные (Active): 13,2 тыс./14,6 тыс.
- Приостановлены (Dissolved): 13,8 тыс./10,8 тыс.
- Предложение об исключении (Strike off): 1,2 тыс./1,1 тыс.
- В процессе ликвидации (Liquidation): 116/87
Ключевой вывод: более 14,6 тысяч компаний с украинскими владельцами продолжают активную деятельность.
Исследователи также объясняют, что значительное количество прекращенных компаний типично для британского рынка, где бизнес можно открыть и закрыть быстро, без чрезмерных процедур. В то же время, доля компаний в статусе ликвидации — менее 0,5%, что указывает: украинские предприниматели преимущественно прекращают деятельность из-за добровольной ликвидации, а не из-за банкротства.
Где фактически руководят украинские директора: Великобритания или Украина
Распределение юрисдикций украинских директоров в британских компаниях демонстрирует сочетание локального присутствия и дистанционного управления.
Наибольшая часть директоров имеет юрисдикцию:
- Великобритания — 48,3%, что свидетельствует о проживании и управлении бизнесом «на месте»;
- Украина — 38,4%.
Другие юрисдикции представлены значительно меньшей долей:
- Польша — 3,2%;
- Германия — 1,4%;
- Испания — 0,7%;
- Чехия — 0,6%;
- Италия — 0,4%;
- США — 0,4%;
- ОАЭ — 0,4%.
В каких областях украинцы чаще всего ведут бизнес в Британии
Отраслевая структура компаний с украинскими владельцами показывает заметную концентрацию в области цифровой экономики и профессиональных услуг. Наибольшую долю занимает: розничная торговля через интернет или почтовые заказы — 6,6% (3079 компаний).
Весомую роль играет технологический сектор:
- разработка программного обеспечения — 5,1%;
- консультирование по вопросам информатизации — 4,4%;
- другая деятельность в сфере IT — 2,8%.
В совокупности IT-направление является самым большим сегментом украинского бизнеса в Великобритании.
Также значительную долю имеют:
- консультирование по вопросам управления — 3%;
- рекламные агентства — 2,1%;
- неспециализированная оптовая торговля — 2,4%;
- вспомогательные коммерческие услуги — 2,4%;
- другие индивидуальные услуги — 2,3%.
Строительство жилых зданий замыкает первую десятку направлений с 1,9%.
Исследователи подчеркивают, что большинство компаний работают за пределами топ-отраслей, что свидетельствует о высокой диверсификации и адаптивности украинского бизнеса на британском рынке.
