українська
Сменить язык на українська

12 января 2026, 10:54 Читати українською

В Украине 780 компаний стали банкротами в 2025 году. Какие компании чаще всего банкротят

780 компаний начали процесс судебного банкротства в 2025 году, по данным Верховного суда Украины. Это около 10% от общего количества приостановок бизнеса. Обращения крупнейших компаний-банкротов колеблются от 3,4 до 7,7 млрд грн. Об этом говорится в данных Опендатабота.

780 компаний начали процесс судебного банкротства в 2025 году, по данным Верховного суда Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто чаще всего становится банкротом

Чаще банкротами становятся ООО. Неплатежеспособными в прошлом году становились компании, занимающиеся оптовой торговлей и сельским хозяйством. По количеству бизнес-банкротов лидирует Киев.

Чаще становятся банкротом ООО — это 84% случаев в 2025 году.

Только в 48 случаях банкроты пытаются удержаться на плаву: восстановить платежеспособность и продолжить работу с помощью процедуры санации. Впрочем, это менее 1% случаев.

Все чаще владельцы выбирают превентивную реструктуризацию: 8 дел в 6 компаниях открыто в 2025 году. Это случаи, когда бизнес начинает реструктуризацию еще до возникновения неплатежеспособности, стараясь не довести ситуацию до банкротства.

Чаще банкротами становятся компании по оптовой торговле: 266 предприятий. На втором месте — сельское хозяйство: 71 компания. Далее следуют операции с недвижимостью — 53 компании, строительство — 48 компаний и розничная торговля — 38 компаний.

Больше всего процедур банкротства по бизнесу открывают в Киеве — 140 компаний (18%). Почти столько же в прифронтовой Запорожской области — 138 компаний (17,7%). Следуют Киевщина — 86 компании (11%), Днепропетровщина — 85 (10,9%) и Одесщина — 53 компании (6,8%).

В топ-10 компаний, против которых открыты процедуры банкротства, попали предприятия, еще недавно оперировавшие доходами от 3,4 до 7,7 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
