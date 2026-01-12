За год украинский рынок электромобилей вырос вдвое. Топ-5 новых авто

В декабре 2025 года украинский автопарк пополнили более 32,8 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (новых и с пробегом), что в 8,6 раза больше, чем годом ранее. Из этого количества легковых — 32134 ед. (+782%) и 699 коммерческих (+464%), сообщает Укравтопром.

Пополнение автопарка

Всего за весь 2025 автопарк Украины пополнили более 110,2 тыс. ед. автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов (BEV), что вдвое больше по сравнению с 2024 годом.

Легковых — 107470 ед. (+113%)

Коммерческих — 2773 ед. (+119%)

Электробусов — 5 ед. (+150%)

Доля новой техники в регистрациях BEV составила 21% против 20% в 2024 году.

Топ-5 новых электромобилей на рынке 2025 года

VOLKSWAGEN ID.Unyx — 3162 ед;

BYD Song Plus EV — 2948 ед.;

BYD Leopard 3 — 1623 ед.;

ZEEKR 7X — 1558 ед.;

BYD Sea Lion 07 — 1337 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных электромобилей