12 января 2026, 10:17 Читати українською

За год украинский рынок электромобилей вырос вдвое. Топ-5 новых авто

В декабре 2025 года украинский автопарк пополнили более 32,8 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (новых и с пробегом), что в 8,6 раза больше, чем годом ранее. Из этого количества легковых — 32134 ед. (+782%) и 699 коммерческих (+464%), сообщает Укравтопром.

Пополнение автопарка

Всего за весь 2025 автопарк Украины пополнили более 110,2 тыс. ед. автотранспортных средств с нулевым уровнем выбросов (BEV), что вдвое больше по сравнению с 2024 годом.

  • Легковых — 107470 ед. (+113%)
  • Коммерческих — 2773 ед. (+119%)
  • Электробусов — 5 ед. (+150%)

Доля новой техники в регистрациях BEV составила 21% против 20% в 2024 году.

Топ-5 новых электромобилей на рынке 2025 года

  • VOLKSWAGEN ID.Unyx — 3162 ед;
  • BYD Song Plus EV — 2948 ед.;
  • BYD Leopard 3 — 1623 ед.;
  • ZEEKR 7X — 1558 ед.;
  • BYD Sea Lion 07 — 1337 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных электромобилей

  • TESLA Model Y — 10683 ед.;
  • TESLA Model 3 — 9348 ед.;
  • NISSAN Leaf — 7559 ед.;
  • KIA Niro — 5154 ед.;
  • HYUNDAI Kona Electric — 4145 ед.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
