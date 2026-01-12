Дефицит кадров заставляет Японию пересмотреть правила сверхурочной работы

Япония, которая в 2019 году ограничила сверхурочный труд по борьбе со смертельной культурой переутомления «кароши», теперь задумывается над смягчением этих правил из-за острого дефицита рабочей силы. Об этом пишет Вloomberg.

Сверхурочная работа

Действующие правила ограничивают сверхурочную работу 45 часов в месяц и 360 часов в год, а производительность труда в час составляет $60,10, что значительно ниже, чем в США $116,50 и Германии $98,90.

Премьер Такаичи поручила пересмотреть регулирование рабочего времени, аргументируя поддержкой экономики и гибкостью для компаний и работников.

Дискуссия все больше сводится к вопросу, способна ли Япония повысить производительность через реформы и инновации, а не через возвращение к культуре переутомления.