Трамп оставил Кубу без нефти и денег

Куба долгое время жила за счет больших поставок нефти и денег из Венесуэлы взамен на предоставление «услуг безопасности», но теперь ситуация изменилась, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Без денег и нефти

«Не будет больше нефти или денег, идущих в Кубу — ноль!», — написал он. «Я настоятельно советую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что «Куба, похоже, готова пасть». «Я не знаю, смогут ли они устоять, но у Кубы сейчас нет дохода. Весь свой доход они получают от Венесуэлы, от венесуэльской нефти», — отметил он.

Глава Белого дома отметил, что Куба полностью полагается на Венесуэлу в плане денег и нефти, а взамен они обеспечивают Венесуэле защиту. «Такова всегда была сделка», — сказал он. И добавил, что сейчас у Венесуэлы есть США с самой мощной армией в мире, чтобы ее защищать.

Военное вмешательство

На вопрос о перспективе военного вмешательства США в Кубу, Трамп ответил, что не считает это необходимым, потому что там «похоже, что все идет к краху».

Трамп также одобрил высказывание одного из пользователей соцсетей о том, что госсекретарь США Марко Рубио будет следующим президентом Кубы. «По-моему, звучит отлично!», — написал глава Белого дома в Truth Social.

Перспективы Кубы

Американская разведка рисует мрачную картину экономической и политической ситуации на Кубе, но ее выводы не дают четкого подтверждения прогнозу президента Трампа о том, что военные действия в соседней Венесуэле сделали островное государство «готовым к падению», заявили Reuters три человека, знакомые с конфиденциальными оценками.