Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Трамп оставил Кубу без нефти и денег

Куба долгое время жила за счет больших поставок нефти и денег из Венесуэлы взамен на предоставление «услуг безопасности», но теперь ситуация изменилась, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Куба долгое время жила за счет больших поставок нефти и денег из Венесуэлы взамен на предоставление «услуг безопасности», но теперь ситуация изменилась, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Не будет больше нефти или денег, идущих в Кубу — ноль!», — написал он. «Я настоятельно советую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно», — подчеркнул глава Белого дома.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Без денег и нефти

«Не будет больше нефти или денег, идущих в Кубу — ноль!», — написал он. «Я настоятельно советую им заключить сделку, пока не стало слишком поздно», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что «Куба, похоже, готова пасть». «Я не знаю, смогут ли они устоять, но у Кубы сейчас нет дохода. Весь свой доход они получают от Венесуэлы, от венесуэльской нефти», — отметил он.

Глава Белого дома отметил, что Куба полностью полагается на Венесуэлу в плане денег и нефти, а взамен они обеспечивают Венесуэле защиту. «Такова всегда была сделка», — сказал он. И добавил, что сейчас у Венесуэлы есть США с самой мощной армией в мире, чтобы ее защищать.

Военное вмешательство

На вопрос о перспективе военного вмешательства США в Кубу, Трамп ответил, что не считает это необходимым, потому что там «похоже, что все идет к краху».

Трамп также одобрил высказывание одного из пользователей соцсетей о том, что госсекретарь США Марко Рубио будет следующим президентом Кубы. «По-моему, звучит отлично!», — написал глава Белого дома в Truth Social.

Перспективы Кубы

Американская разведка рисует мрачную картину экономической и политической ситуации на Кубе, но ее выводы не дают четкого подтверждения прогнозу президента Трампа о том, что военные действия в соседней Венесуэле сделали островное государство «готовым к падению», заявили Reuters три человека, знакомые с конфиденциальными оценками.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
