Как кризис в Венесуэле может повлиять на мировые авиакомпании

Разворачивающийся в Венесуэле политический и военный кризис уже влияет на мировые авиакомпании из-за перебоев с рейсами, ограничения воздушного пространства и изменения динамики цен на топливо, согласно недавней записке аналитиков Jefferies, пишет Investing.com.

Удар по авиации

Военная операция США в Венесуэле, включавшая захват президента Николаса Мадуро во время масштабного рейда в Каракасе, привела к немедленному удару по авиации по всему Карибскому региону.

После операции Федеральное управление гражданской авиации ввело временные ограничения на полеты, что привело к массовой отмене рейсов. По данным брокерской компании, сотни рейсов в Карибском бассейне были отменены, в том числе более 300 рейсов, вылетавших из Пуэрто-Рико или прибывающих в него.

Авиакомпания Delta Air Lines заявила, что начала отменять рейсы в Карибский бассейн рано утром в субботу, чтобы соблюдать требования FAA по закрытию воздушного пространства, в то время как Southwest Airlines сообщила, что рейсы в Арубу, Доминиканская Республика и Пуэрто-Рико были отменены.

Сбои в работе относятся к региону, который обеспечивает значительную долю доходов от пассажирских перевозок для крупных американских перевозчиков.

Джеффрис сказал, что на Латинскую Америку приходится 13% пассажирских доходов American Airlines в 2025 году, 10% — United Airlines и 8% — Delta.

Отмена и перенаправление, связанные с операцией в Венесуэле, подчеркивают, как геополитическая нестабильность в регионе может напрямую нарушать расписания авиарейсов и потоки доходов.

Цены на горючее являются еще одним каналом, из-за которого кризис в Венесуэле влияет на авиакомпании. Брокерская компания сообщила, что цены на сырую нефть Brent и WTI упали примерно на 21% в 2025 году, что способствовало снижению расходов топлива для перевозчиков.

Запасы нефти

Венесуэла владеет около 303 миллиардов баррелей сырой нефти, являющихся крупнейшими подтвержденными запасами нефти в мире, но добывает лишь около 1 миллиона баррелей в день, или примерно 0,8% мировой добычи сырой нефти из-за санкций, экономических условий и ограниченных инвестиций в инфраструктуру.

Джеффрис сказал, что авиакомпании внимательно следят за изменениями цен на нефть, связанными с событиями в Венесуэле, поскольку топливо остается одним из их крупнейших операционных расходов. Брокерская компания предполагает, что средняя цена на нефть в 2026 году составит около 62,40 доллара за баррель по сравнению с примерно 70,20 долларами в 2025 году и 81,20 долларами в 2024 году.

Что говорят аналитики

Аналитики заявили, что каждое 5% изменение расчетной средней стоимости топлива за галлон в 2026 году будет оказать существенное влияние на доходы авиакомпаний, начиная от примерно 5% до 10% для Delta, Southwest и United, и около 20% для American Airlines.

Кроме ограничений горючего и воздушного пространства, кризис добавил операционной неопределенности на воздушных маршрутах Карибского бассейна и Латинской Америки.

Ограничения FAA и реакция авиакомпаний иллюстрируют, как военная деятельность может быстро изменить маршруты и расписания полетов, даже вне непосредственной зоны конфликта. Джеффрис сказал, что первоначальные последствия «в значительной степени сосредоточены на авиакомпаниях» из-за отмены рейсов и колебания цен на нефть.