Как кризис в Венесуэле может повлиять на мировые авиакомпании

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 января 2026, 9:27 Читати українською

Как кризис в Венесуэле может повлиять на мировые авиакомпании

Разворачивающийся в Венесуэле политический и военный кризис уже влияет на мировые авиакомпании из-за перебоев с рейсами, ограничения воздушного пространства и изменения динамики цен на топливо, согласно недавней записке аналитиков Jefferies, пишет Investing.com.

Разворачивающийся в Венесуэле политический и военный кризис уже влияет на мировые авиакомпании из-за перебоев с рейсами, ограничения воздушного пространства и изменения динамики цен на топливо, согласно недавней записке аналитиков Jefferies, пишет Investing.com.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиУдар по авиацииВоенная операция США в Венесуэле, включавшая захват президента Николаса Мадуро во время масштабного рейда в Каракасе, привела к немедленному удару по авиации по всему Карибскому региону.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Удар по авиации

Военная операция США в Венесуэле, включавшая захват президента Николаса Мадуро во время масштабного рейда в Каракасе, привела к немедленному удару по авиации по всему Карибскому региону.

После операции Федеральное управление гражданской авиации ввело временные ограничения на полеты, что привело к массовой отмене рейсов. По данным брокерской компании, сотни рейсов в Карибском бассейне были отменены, в том числе более 300 рейсов, вылетавших из Пуэрто-Рико или прибывающих в него.

Авиакомпания Delta Air Lines заявила, что начала отменять рейсы в Карибский бассейн рано утром в субботу, чтобы соблюдать требования FAA по закрытию воздушного пространства, в то время как Southwest Airlines сообщила, что рейсы в Арубу, Доминиканская Республика и Пуэрто-Рико были отменены.

Сбои в работе относятся к региону, который обеспечивает значительную долю доходов от пассажирских перевозок для крупных американских перевозчиков.

Джеффрис сказал, что на Латинскую Америку приходится 13% пассажирских доходов American Airlines в 2025 году, 10% — United Airlines и 8% — Delta.

Отмена и перенаправление, связанные с операцией в Венесуэле, подчеркивают, как геополитическая нестабильность в регионе может напрямую нарушать расписания авиарейсов и потоки доходов.

Цены на горючее являются еще одним каналом, из-за которого кризис в Венесуэле влияет на авиакомпании. Брокерская компания сообщила, что цены на сырую нефть Brent и WTI упали примерно на 21% в 2025 году, что способствовало снижению расходов топлива для перевозчиков.

Запасы нефти

Венесуэла владеет около 303 миллиардов баррелей сырой нефти, являющихся крупнейшими подтвержденными запасами нефти в мире, но добывает лишь около 1 миллиона баррелей в день, или примерно 0,8% мировой добычи сырой нефти из-за санкций, экономических условий и ограниченных инвестиций в инфраструктуру.

Джеффрис сказал, что авиакомпании внимательно следят за изменениями цен на нефть, связанными с событиями в Венесуэле, поскольку топливо остается одним из их крупнейших операционных расходов. Брокерская компания предполагает, что средняя цена на нефть в 2026 году составит около 62,40 доллара за баррель по сравнению с примерно 70,20 долларами в 2025 году и 81,20 долларами в 2024 году.

Что говорят аналитики

Аналитики заявили, что каждое 5% изменение расчетной средней стоимости топлива за галлон в 2026 году будет оказать существенное влияние на доходы авиакомпаний, начиная от примерно 5% до 10% для Delta, Southwest и United, и около 20% для American Airlines.

Кроме ограничений горючего и воздушного пространства, кризис добавил операционной неопределенности на воздушных маршрутах Карибского бассейна и Латинской Америки.

Ограничения FAA и реакция авиакомпаний иллюстрируют, как военная деятельность может быстро изменить маршруты и расписания полетов, даже вне непосредственной зоны конфликта. Джеффрис сказал, что первоначальные последствия «в значительной степени сосредоточены на авиакомпаниях» из-за отмены рейсов и колебания цен на нефть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Aldruino и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами