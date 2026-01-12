Наличные деньги уже начали исчезать из повседневного использования в некоторых европейских странах, и теперь физические платежные карты постигнет та же участь. Согласно последним сообщениям, Mastercard планирует отменить дебетные и кредитные карты до 2030 года, пишет Inpoland.net.

Почему это важно

Это важный шаг, который трансформирует ежедневные платежи и сделает покупки более быстрыми, безопасными и полностью цифровыми. В основе платежной системы Mastercard лежит система, назначающая каждому платежу уникальный код — токен.

Этот код действителен для одной покупки, что устраняет необходимость предоставлять данные карты во время каждой трансакции. Компания отмечает, что это снижает риск утечки данных и мошенничества. Каждый платеж становится отдельным и более сложным для использования неавторизованными лицами.

Наряду с токен-решениями, Mastercard инвестирует в биометрическую идентификацию. Вместо того, чтобы извлечь карту и вводить PIN-код, платежи можно одобрять с помощью распознавания отпечатков пальцев, ладони или лица.

Цель состоит в том, чтобы сделать платежи более быстрыми и безопасными, одновременно полностью отказавшись от физических карт. Технология уже тестируется по сотрудничеству с банками, предприятиями и розничными торговцами для создания необходимой инфраструктуры.

Mastercard стремится произвести биометрическую аутентификацию и одноразовые токены стандартом до 2030 года, полностью заменив нынешние способы оплаты. Если план будет успешным, пластиковые карты, долгое время являвшиеся неотъемлемой частью кошельков, вскоре могут остаться в прошлом.