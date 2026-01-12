Mastercard планирует отменить дебетные и кредитные карты до 2030 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 января 2026, 9:03 Читати українською

Mastercard планирует отменить дебетные и кредитные карты до 2030 года

Наличные деньги уже начали исчезать из повседневного использования в некоторых европейских странах, и теперь физические платежные карты постигнет та же участь. Согласно последним сообщениям,Mastercard планирует отменить дебетные и кредитные карты до 2030 года, пишет Inpoland.net.

Наличные деньги уже начали исчезать из повседневного использования в некоторых европейских странах, и теперь физические платежные карты постигнет та же участь.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему это важно

Это важный шаг, который трансформирует ежедневные платежи и сделает покупки более быстрыми, безопасными и полностью цифровыми. В основе платежной системы Mastercard лежит система, назначающая каждому платежу уникальный код — токен.

Этот код действителен для одной покупки, что устраняет необходимость предоставлять данные карты во время каждой трансакции. Компания отмечает, что это снижает риск утечки данных и мошенничества. Каждый платеж становится отдельным и более сложным для использования неавторизованными лицами.

Наряду с токен-решениями, Mastercard инвестирует в биометрическую идентификацию. Вместо того, чтобы извлечь карту и вводить PIN-код, платежи можно одобрять с помощью распознавания отпечатков пальцев, ладони или лица.

Цель состоит в том, чтобы сделать платежи более быстрыми и безопасными, одновременно полностью отказавшись от физических карт. Технология уже тестируется по сотрудничеству с банками, предприятиями и розничными торговцами для создания необходимой инфраструктуры.

Mastercard стремится произвести биометрическую аутентификацию и одноразовые токены стандартом до 2030 года, полностью заменив нынешние способы оплаты. Если план будет успешным, пластиковые карты, долгое время являвшиеся неотъемлемой частью кошельков, вскоре могут остаться в прошлом.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+26
Qwerty1999
Qwerty1999
12 января 2026, 10:24
#
Це супер класна новина — нарешті в ЕС буде своя Еврокард,
та й ПС Простір ніхто не планує закривати.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами