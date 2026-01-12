В NovaPay рассказали, как воспользоваться финансовыми услугами при отсутствии света

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 января 2026, 8:44 Читати українською

В NovaPay рассказали, как воспользоваться финансовыми услугами при отсутствии света

NovaPay обеспечивает бесперебойную работу финансовых сервисов даже при отсутствии света. Все услуги доступны в любое время онлайн и офлайн в отделениях Новой почты. Об этом говорится в сообщении компании.

NovaPay обеспечивает бесперебойную работу финансовых сервисов даже при отсутствии света.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие услуги доступны онлайн

  • любые платежи и переводы: оплаты, переводы с карты на карту и по реквизитам IBAN;
  • кредиты, инвестиции и другие финансовые услуги: покупка облигаций, оформление рассрочки, посылки в кредит, открытие кредитной карты, разделение оплаты;
  • услуги для ФОП: открытие счета, платежи и переводы, электронные выписки по счету и справки, оформление доверенностей и все, что касается бизнес-финансов.

Мобильное приложение работает и при отсутствии света в обычном режиме, достаточно иметь заряженный гаджет и доступ в интернет. Если у вас нет доступа к интернету или мобильной связи, вы все равно можете воспользоваться услугами NovaPay в отделениях Новой почты, оборудованных резервными каналами питания и связи.

В отделениях Новой почты можно

  • снять наличные по штрихкоду в приложении NovaPay, рассчитаться картой NovaPay — виртуальной или пластиковой;
  • подзарядить свои гаджеты, подключиться к интернету и получить весь спектр доступных онлайн;
  • осуществить все необходимые платежи и переводы наличными, если в этом есть необходимость.

Служба поддержки клиентов и критически важные сотрудники NovaPay обеспечены всем необходимым для работы 24/7 при любых обстоятельствах.

Также у компании есть несколько резервных офисов, что обеспечивает непрерывность обслуживания. Клиенты NovaPay могут быть уверены, что в любых обстоятельствах их платежи будут быстрыми, безопасными и удобными.

Отсутствие света

В ночь на 9 января россия массированно обстреляла столицу дронами и ракетами, в результате чего у жителей Киева и Киевской области возникли перебои со светом, водой и теплом.

11 января в Киеве зафиксировано большое количество точечных аварий. Причина возникновения проблем не только в российских ударах по энергосистеме Украины, но и в погодных условиях.

Компания ДТЭК сообщила, что из-за атак, морозов и перегрузок сетей сейчас возникает много точечных аварий, поэтому у части киевлян отсутствие света может быть длительным.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами