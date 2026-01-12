В NovaPay рассказали, как воспользоваться финансовыми услугами при отсутствии света

NovaPay обеспечивает бесперебойную работу финансовых сервисов даже при отсутствии света. Все услуги доступны в любое время онлайн и офлайн в отделениях Новой почты. Об этом говорится в сообщении компании.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие услуги доступны онлайн

любые платежи и переводы: оплаты, переводы с карты на карту и по реквизитам IBAN;

кредиты, инвестиции и другие финансовые услуги: покупка облигаций, оформление рассрочки, посылки в кредит, открытие кредитной карты, разделение оплаты;

услуги для ФОП: открытие счета, платежи и переводы, электронные выписки по счету и справки, оформление доверенностей и все, что касается бизнес-финансов.

Мобильное приложение работает и при отсутствии света в обычном режиме, достаточно иметь заряженный гаджет и доступ в интернет. Если у вас нет доступа к интернету или мобильной связи, вы все равно можете воспользоваться услугами NovaPay в отделениях Новой почты, оборудованных резервными каналами питания и связи.

В отделениях Новой почты можно

снять наличные по штрихкоду в приложении NovaPay, рассчитаться картой NovaPay — виртуальной или пластиковой;

подзарядить свои гаджеты, подключиться к интернету и получить весь спектр доступных онлайн;

осуществить все необходимые платежи и переводы наличными, если в этом есть необходимость.

Служба поддержки клиентов и критически важные сотрудники NovaPay обеспечены всем необходимым для работы 24/7 при любых обстоятельствах.

Также у компании есть несколько резервных офисов, что обеспечивает непрерывность обслуживания. Клиенты NovaPay могут быть уверены, что в любых обстоятельствах их платежи будут быстрыми, безопасными и удобными.

Отсутствие света

В ночь на 9 января россия массированно обстреляла столицу дронами и ракетами, в результате чего у жителей Киева и Киевской области возникли перебои со светом, водой и теплом.

11 января в Киеве зафиксировано большое количество точечных аварий. Причина возникновения проблем не только в российских ударах по энергосистеме Украины, но и в погодных условиях.

Компания ДТЭК сообщила, что из-за атак, морозов и перегрузок сетей сейчас возникает много точечных аварий, поэтому у части киевлян отсутствие света может быть длительным.