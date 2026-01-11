Румыния возглавила рейтинг стран ЕС по доступности недвижимости

Наличие собственной квартиры у европейцев не всегда коррелирует с высоким качеством жизни. Статистика демонстрирует четкий раскол между Западной и Восточной Европой: пока в одних странах население массово скупает квадратные метры, жертвуя пространством, в других — предпочитает аренду. Об этом свидетельствуют данные Global Property Guide и Eurostat .

Парадокс Восточной Европы

Абсолютным лидером Евросоюза по количеству домовладельцев стала Румыния. Там 94,3% домохозяйств проживают в собственном жилье. Однако за этим показателем скрывается другая статистика: в стране зафиксирован самый высокий уровень перенаселенности — более 40%. Это означает, что, несмотря на формальное владение недвижимостью, значительная часть румын живет в условиях, где на одного человека приходится недостаточно комнат или площади.

Похожая ситуация наблюдается и в соседних странах:

Словакия: 93,1% владельцев;

Хорватия: 91% владельцев;

Венгрия: 91,6% владельцев.

Высокий процент собственности при значительной скученности населения прослеживается также в Польше и Болгарии. Что касается стоимости жилья в столицах этих стран, то ситуация выглядит так:

В Польше средняя цена квадратного метра составляет около 3 850 евро.

В Болгарии жилье является одним из самых доступных в ЕС — около 2 020 евро за квадратный метр.

Западная модель: аренда как стиль жизни

На другом конце спектра находится Германия, которая имеет наименьшую долю владельцев жилья в Евросоюзе — всего 47,2%. Более половины немцев (52,8%) арендуют квартиры и дома.

Эксперты объясняют это двумя факторами:

Высокая стоимость покупки: средняя цена в столице достигает 7 700 евро за квадратный метр, что делает приобретение недвижимости финансово обременительным.

Защищенный рынок аренды: немецкое законодательство надежно защищает права арендаторов, делая долгосрочную аренду стабильной альтернативой ипотеке.

Также низкий процент владельцев (менее 65%) зафиксирован в Австрии, Дании и Франции.

Ценовые рекорды

Самой дорогой локацией для покупки недвижимости в ЕС остается Люксембург. Стоимость квадратного метра в столице этой страны превышает 11 000 евро.

Что касается аренды, то самые высокие ставки зафиксированы в Ирландии (Дублин) — в среднем 2 000 евро в месяц, а также во Франции (Париж) — около 1 900 евро.