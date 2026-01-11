IT-сектор наполняет бюджет: резиденты Дія.City удвоили уплату налогов в 2025 году

Участники специального правового режима Дія.City по итогам прошлого года перечислили в государственный бюджет 34,6 миллиарда гривен. Эта сумма почти в два раза превышает показатели 2024 года, когда общий объем налоговых поступлений от резидентов составил чуть более 18 миллиардов гривен. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто платит больше всего

По данным министерства, в список крупнейших налогоплательщиков вошли лидеры отечественного IT-рынка и высокотехнологичные компании. Среди них:

monobank и «Украинский процессинговый центр».

IT-аутсорсинг: глобальные игроки SoftServe, GlobalLogic и EPAM Systems.

Наука и медицина: химические и фармацевтические компании «Укроргсинтез» и Enamine.

Развлечения и медиа: стриминговый сервис MEGOGO и технологическая компания Favbet Tech.

Масштабирование пространства и условия

В настоящее время статус резидента Dія.City имеют более 3 400 компаний. Главной особенностью этого режима является возможность выбирать модель налогообложения: платить 9% налога на выведенный капитал (вместо налога на прибыль) или остаться на классической системе со ставкой 18% на прибыль.

Для специалистов, сотрудничающих с такими компаниями (штатные сотрудники и GIG-специалисты), действуют льготные ставки: