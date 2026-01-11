Multi от Минфин
11 января 2026, 14:09

IT-сектор наполняет бюджет: резиденты Дія.City удвоили уплату налогов в 2025 году

Участники специального правового режима Дія.City по итогам прошлого года перечислили в государственный бюджет 34,6 миллиарда гривен. Эта сумма почти в два раза превышает показатели 2024 года, когда общий объем налоговых поступлений от резидентов составил чуть более 18 миллиардов гривен. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Участники специального правового режима Дія.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто платит больше всего

По данным министерства, в список крупнейших налогоплательщиков вошли лидеры отечественного IT-рынка и высокотехнологичные компании. Среди них:

  • monobank и «Украинский процессинговый центр».
  • IT-аутсорсинг: глобальные игроки SoftServe, GlobalLogic и EPAM Systems.
  • Наука и медицина: химические и фармацевтические компании «Укроргсинтез» и Enamine.
  • Развлечения и медиа: стриминговый сервис MEGOGO и технологическая компания Favbet Tech.

Масштабирование пространства и условия

В настоящее время статус резидента Dія.City имеют более 3 400 компаний. Главной особенностью этого режима является возможность выбирать модель налогообложения: платить 9% налога на выведенный капитал (вместо налога на прибыль) или остаться на классической системе со ставкой 18% на прибыль.

Для специалистов, сотрудничающих с такими компаниями (штатные сотрудники и GIG-специалисты), действуют льготные ставки:

  • 5% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 5% — военный сбор;
  • 22% от минимальной зарплаты — единый социальный взнос (ЕСВ).
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
