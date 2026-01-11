DeepSeek выпустит новую модель в феврале — The Information

Китайский стартап DeepSeek готовится к релизу своего следующего поколения искусственного интеллекта — модели V4, которая будет специализироваться на написании программного кода. Официальный запуск ожидается уже в середине февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание The Information.

Заявка на лидерство

Согласно инсайдерской информации, разработчики DeepSeek имеют амбициозные планы в отношении новой модели. Внутренние тестирования компании показали, что V4 способна превзойти признанных гигантов индустрии — модель Claude от Anthropic и серию GPT от OpenAI — именно в выполнении задач по программированию.

Технический прорыв

Ключевым преимуществом новинки называют способность работать с огромными объемами данных. В отчете говорится о «прорыве» в обработке чрезвычайно длинных цепочек кода (промптов).

Это означает, что разработчики смогут «подкармливать» нейросети целыми модулями сложного программного обеспечения или большими фрагментами документации, а ИИ не будет терять контекст и будет понимать логику проекта в целом. Такая функция является критически важной для инженеров, которые работают над масштабными архитектурными задачами, а не просто пишут короткие скрипты.

Стоит отметить, что DeepSeek, штаб-квартира которой расположена в Ханчжоу, стала одним из ключевых игроков в стратегии Китая по построению независимой экосистемы искусственного интеллекта. Это позволяет стране развивать собственные технологии, несмотря на ограничения на импорт передовых западных чипов.