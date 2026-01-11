Миллиардеры Блумберг и Баффет рассказали молодежи, на что обращать внимание в вакансиях

Майкл Блумберг и Уоррен Баффет обратились к молодежи с неожиданным советом. Финансовые гуру рекомендуют поколению зумеров при поиске работы ставить на первое место корпоративную культуру и окружение, а не размер стартовой зарплаты. Об этом пишет Fortune.

Опыт ценой в миллиарды

Майкл Блумберг, чье состояние сейчас оценивается в 110 миллиардов долларов, вспомнил начало своей карьеры в 1960-х годах. Имея дипломы Университета Джонса Хопкинса и Гарварда, он получил два предложения о трудоустройстве. Одна компания предлагала ему зарплату в 14 000 долларов в год, а инвестбанк Salomon Brothers — значительно меньше.

Блумберг выбрал менее прибыльное предложение, согласившись на 9 000 долларов зарплаты, потому что ему больше понравились люди, которые работали в Salomon Brothers.

«Люди совершают ошибку, устраиваясь на работу там, где платят больше всего», — отметил Блумберг.

По его словам, зарабатывание денег — это не смысл жизни. На старте карьеры гораздо важнее получить опыт, построить дружеские отношения и понять, что работает, а что нет.

Окружение формирует успех

Уоррен Баффет, легенда фондового рынка, придерживается аналогичного мнения. Во время своего последнего собрания акционеров Berkshire Hathaway он предостерег молодежь от погони за высокими окладами в ущерб качеству окружения.

«Не беспокойтесь о небольших стартовых зарплатах и будьте очень осторожны, выбирая, на кого работать, потому что вы переймете привычки людей, которые вас окружают. Есть определенные работы, на которые просто не стоит соглашаться», — подчеркнул Баффет.

Инвестор, который недавно ушел на пенсию после 60 лет руководства Berkshire Hathaway, всегда советовал выбирать коллег, которые лучше вас самих. По его философии, если вы проводите время с профессионалами более высокого уровня, вы будете «дрейфовать» в направлении их успеха.