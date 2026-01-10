Multi от Минфин
10 января 2026, 14:21

В каких странах мигранты получают самые высокие зарплаты: рейтинг

Германия и Соединенные Штаты Америки возглавили рейтинг стран, где иностранные работники могут рассчитывать на наиболее существенное повышение доходов в первые годы после переезда. В то же время в некоторых развитых экономиках наблюдается обратная тенденция — заработки приезжих там со временем снижаются. Об этом сообщает портал Visual Capitalist со ссылкой на отчет ОЭСР.

Германия и Соединенные Штаты Америки возглавили рейтинг стран, где иностранные работники могут рассчитывать на наиболее существенное повышение доходов в первые годы после переезда.

Лидеры по росту доходов

Адаптация к новому рынку труда обычно положительно влияет на кошелек мигранта. По мере того как иностранцы приобретают местный опыт и интегрируются, их доходы растут. Абсолютным лидером по темпам этого роста стала Германия. Здесь годовой доход мигранта за первые пять лет работы увеличивается в среднем на 48% — с $17 004 до $25 224.

Второе место занимает Швеция, где зарплаты новоприбывших растут на 44%.

Тройку лидеров замыкают США. В Америке, которая остается самым популярным направлением для миграции в мире, доходы иностранцев демонстрируют скачок на 43%. В денежном эквиваленте это выглядит так:

  • Доход в первый год: $27 375.
  • Доход на пятый год: $39 163. То есть за пятилетку мигрант в Штатах начинает зарабатывать почти на $12 000 больше.

Также высокие показатели роста продемонстрировали Финляндия (+42%), Италия (+29%) и Канада (+27%).

Где платят больше всего, а где доходы падают

Важно различать темпы роста и абсолютные цифры. Например, в Норвегии мигранты получают самые высокие зарплаты среди всех исследуемых стран: уже на пятый год их годовой доход достигает впечатляющих $67 877. Однако динамика роста там умеренная — всего 14%.

Наиболее неожиданные результаты показали Новая Зеландия и Нидерланды. Это единственные страны в списке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где зафиксировано падение доходов. Через пять лет после приезда мигранты в этих государствах зарабатывают на 6% меньше, чем в начале карьеры.

В целом в 15 проанализированных странах средний рост зарплат иностранцев составляет 24%.

Разрыв с местными работниками

Данные ОЭСР также подчеркивают проблему неравенства. Сразу после трудоустройства иммигранты зарабатывают в среднем на 34% меньше, чем местные жители того же пола и возраста. Главная причина — иностранцы часто вынуждены устраиваться в низкооплачиваемые сектора экономики.

Однако со временем эта пропасть сужается. Через пять лет разрыв сокращается до 21%. Это происходит благодаря тому, что работники переходят в более прибыльные компании, подтверждают свои дипломы и увеличивают количество рабочих часов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 января 2026, 14:34
#
Усье, идемо до Фінляндіі будемо собирать єту как ее вобшем ягоду…
