Трамп заявил, что банки «грабят» американцев и требует ограничить кредитные ставки до 10%

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести временное ограничение процентных ставок по кредитным картам на уровне 10% годовых. Согласно плану президента, новые правила должны вступить в силу уже 20 января 2026 года и действовать в течение одного года. Об этом сообщает информационное агентство Reuters 9 января.

Что известно

В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп объяснил такую инициативу необходимостью защиты потребителей. Он подчеркнул, что граждане США стали жертвами «грабежа» со стороны финансовых учреждений.

«Пожалуйста, знайте, что мы больше не позволим кредитным компаниям обдирать американскую общественность. Начиная с 20 января 2026 года, я, как президент Соединенных Штатов, призываю к годовому ограничению процентных ставок по кредитным картам на уровне 10%», — написал Трамп.

Впрочем, президент не предоставил никаких деталей относительно механизма внедрения этого решения. Он не объяснил, как именно заставит частные банки соблюдать такую низкую ставку, ведь для этого, по мнению аналитиков, необходимо соответствующее решение Конгресса. Белый дом пока ограничился кратким подтверждением намерений президента в соцсетях.

Политическая реакция и скепсис

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, входящая в банковский комитет Сената, назвала призыв Трампа «бессмысленным» без законодательной поддержки.

«Умолять компании, выдающие кредитные карты, быть вежливыми — это шутка. Я говорила год назад: если Трамп настроен серьезно, я буду работать над принятием закона об ограничении ставок», — отметила Уоррен, одновременно раскритиковав президента за его попытки ослабить Бюро финансовой защиты потребителей США.

Стоит отметить, что проблема высоких ставок беспокоит законодателей обеих партий. Ранее сенатор Берни Сандерс (независимый) и Джош Хоули (республиканец) уже предлагали двухпартийный законопроект об ограничении ставок до 10%, но он пока не стал законом. Подобные инициативы выдвигали и в Палате представителей.

Позиция банковского сектора

Крупнейшие финансовые игроки, такие как JPMorgan, Bank of America и American Express, пока воздерживаются от прямых комментариев. Однако ведущие банковские ассоциации США выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали эту идею.

По их мнению, принудительное снижение ставки до 10% приведет к обратному эффекту:

Снижение доступности кредитов для населения.

Вытеснение потребителей в «серую зону» нерегулируемых и более дорогих кредитов.

Даже сторонники Трампа, такие как миллиардер и менеджер хедж-фонда Билл Акман, назвали эту идею «ошибкой».