АТБ и McDonald's: лидеры по расходам клиентов monobank

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 января 2026, 12:08 Читати українською

АТБ и McDonald's: лидеры по расходам клиентов monobank

Сеть супермаркетов АТБ, рестораны быстрого питания McDonald's и национальный перевозчик Укрзализныця стали бесспорными лидерами по объемам расходов украинцев в своих категориях в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные аналитической панели банка, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Сеть супермаркетов АТБ, рестораны быстрого питания McDonald's и национальный перевозчик Укрзализныця стали бесспорными лидерами по объемам расходов украинцев в своих категориях в прошлом году.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Продуктовый ритейл

Наибольшую долю расходов клиентов monobank традиционно занимает категория «продукты и супермаркеты» — 42,5% от общего количества покупок. Абсолютным лидером здесь остается сеть АТБ. За 2025 год украинцы оставили на кассах этой сети более 35,3 млрд грн.

В тройку лидеров также вошли представители Fozzy Group:

  • Сильпо — второе место с показателем 23,9 млрд грн;
  • Фора — третье место с выручкой 10,5 млрд грн.

Стоит отметить, что конкуренция в этом сегменте обострилась. Если годом ранее сеть Novus занимала третье место, то в 2025 году она опустилась на четвертое место (7,8 млрд грн), уступив «Форе».

Пятерку лидеров замыкает VARUS (3,9 млрд грн).

Интересен факт выбытия из топ-10 ранее популярных ритейлеров. В частности, сеть «Ашан», которая в 2024 году входила в десятку с выручкой более 1,1 млрд грн, в этом году потеряла свои позиции. Также список покинул маркет «Сим-23». Зато во вторую пятерку вошли такие сети как «Близенько», «Маркетопт», «Таврия В», THRASH! и «Велмарт».

Ресторанный бизнес: бум доставки

В категории «кафе и рестораны», на которую приходится 12,4% транзакций, неизменным лидером остается McDonald's с суммой 6,6 млрд грн. Однако структура рынка существенно изменилась в пользу сервисов доставки.

Главной сенсацией года стал стремительный взлет платформ доставки, которые в 2024 году даже не входили в десятку лидеров:

  • Glovo занял второе место с оборотом 5,3 млрд грн;
  • Bolt Food занял третью позицию — 953,6 млн грн.

Появление агрегаторов доставки потеснило классические заведения питания. Сеть KFC, которая была «серебряным призером» в 2024 году, опустилась на четвертое место (911,1 млн грн), а «Пузата Хата» переместилась с третьей на пятую позицию (811,3 млн грн).

Путешествия: Укрзализныця и падение авиаперевозок

В сегменте «путешествия» (5,5% покупок) первенство удерживает Укрзализныця. Клиенты банка потратили на железнодорожные билеты более 5 млрд грн.

Значительные изменения произошли среди других игроков туристического рынка:

  • Booking.com продемонстрировал значительный рост, поднявшись с восьмого места (в 2024 году) на второе с показателем 752,1 млн грн.
  • Ryanair существенно потерял позиции. Если в 2024 году лоукостер был вторым с суммой 1,4 млрд грн, то в 2025 году объем транзакций упал до 320,3 млн грн (четвертое место).

Также в пятерку лидеров вошли городские сервисы — «Киев Цифровой» (3-е место) и «Киевский метрополитен» (5-е место).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами