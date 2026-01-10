АТБ и McDonald's: лидеры по расходам клиентов monobank

Сеть супермаркетов АТБ, рестораны быстрого питания McDonald's и национальный перевозчик Укрзализныця стали бесспорными лидерами по объемам расходов украинцев в своих категориях в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные аналитической панели банка, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Продуктовый ритейл

Наибольшую долю расходов клиентов monobank традиционно занимает категория «продукты и супермаркеты» — 42,5% от общего количества покупок. Абсолютным лидером здесь остается сеть АТБ. За 2025 год украинцы оставили на кассах этой сети более 35,3 млрд грн.

В тройку лидеров также вошли представители Fozzy Group:

Сильпо — второе место с показателем 23,9 млрд грн;

Фора — третье место с выручкой 10,5 млрд грн.

Стоит отметить, что конкуренция в этом сегменте обострилась. Если годом ранее сеть Novus занимала третье место, то в 2025 году она опустилась на четвертое место (7,8 млрд грн), уступив «Форе».

Пятерку лидеров замыкает VARUS (3,9 млрд грн).

Интересен факт выбытия из топ-10 ранее популярных ритейлеров. В частности, сеть «Ашан», которая в 2024 году входила в десятку с выручкой более 1,1 млрд грн, в этом году потеряла свои позиции. Также список покинул маркет «Сим-23». Зато во вторую пятерку вошли такие сети как «Близенько», «Маркетопт», «Таврия В», THRASH! и «Велмарт».

Ресторанный бизнес: бум доставки

В категории «кафе и рестораны», на которую приходится 12,4% транзакций, неизменным лидером остается McDonald's с суммой 6,6 млрд грн. Однако структура рынка существенно изменилась в пользу сервисов доставки.

Главной сенсацией года стал стремительный взлет платформ доставки, которые в 2024 году даже не входили в десятку лидеров:

Glovo занял второе место с оборотом 5,3 млрд грн;

Bolt Food занял третью позицию — 953,6 млн грн.

Появление агрегаторов доставки потеснило классические заведения питания. Сеть KFC, которая была «серебряным призером» в 2024 году, опустилась на четвертое место (911,1 млн грн), а «Пузата Хата» переместилась с третьей на пятую позицию (811,3 млн грн).

Путешествия: Укрзализныця и падение авиаперевозок

В сегменте «путешествия» (5,5% покупок) первенство удерживает Укрзализныця. Клиенты банка потратили на железнодорожные билеты более 5 млрд грн.

Значительные изменения произошли среди других игроков туристического рынка:

Booking.com продемонстрировал значительный рост, поднявшись с восьмого места (в 2024 году) на второе с показателем 752,1 млн грн.

Ryanair существенно потерял позиции. Если в 2024 году лоукостер был вторым с суммой 1,4 млрд грн, то в 2025 году объем транзакций упал до 320,3 млн грн (четвертое место).

Также в пятерку лидеров вошли городские сервисы — «Киев Цифровой» (3-е место) и «Киевский метрополитен» (5-е место).