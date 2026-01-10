Зеленский предлагает Трампу соглашение о свободной торговле

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с Соединенными Штатами возможность заключения соглашения о свободной торговле. Этот шаг рассматривается как часть более широкого плана экономического восстановления Украины после войны. Об этом глава государства рассказал в телефонном интервью Bloomberg.

Нулевые тарифы и «серьезные карты»

Зеленский стремится лично обсудить детали соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Ключевые пункты предложения включают:

Нулевые пошлины: Полная отмена тарифов на торговлю с США.

Индустриальный фокус: Соглашение будет касаться отдельных промышленных регионов Украины.

Конкурентное преимущество: Это даст Украине «очень серьезные карты» по сравнению с соседними государствами для привлечения инвестиций и бизнеса.

Безопасностный аспект: Такая экономическая интеграция будет служить дополнительной гарантией безопасности.

Переговоры с Трампом и «план из 20 пунктов»

Зеленский ожидает встречи с Трампом уже в конце этого месяца — либо в США, либо на Всемирном экономическом форуме в Давосе. До этого времени Киев надеется получить через американских посредников (Стива Виткоффа и Джареда Кушнера) реакцию России на свой «план из 20 пунктов».

Президент подчеркнул, что хочет услышать от Трампа не просто обещания реагировать на новую агрессию РФ, а конкретные обязательства США.