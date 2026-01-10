Почта превращается в ассистента: Gmail интегрирует искусственный интеллект Gemini

Google объявил о масштабном обновлении своего почтового сервиса, которое фактически меняет философию работы с электронной почтой. Отныне Gmail интегрирует мощный искусственный интеллект Gemini 3, превращаясь из обычного хранилища писем в проактивного помощника. Обновление приносит ряд новых функций для 3 миллиардов пользователей. Об этом пишут в блоге компании.

Главная фишка

Самое главное нововведение — AI Overviews (Обзоры ИИ). Эта функция решает извечную проблему длинных переписок.

Когда вы открываете письмо с десятками ответов, Gmail автоматически создает краткое резюме всей переписки. ИИ выделяет ключевые моменты, договоренности и детали, избавляя от необходимости перечитывать каждое сообщение. Эта функция становится бесплатной для всех пользователей.

Поиск работает как диалог

Вместо того, чтобы угадывать ключевые слова, вы можете задать вопрос обычным языком, например: «Кто был сантехником, который прислал мне смету на ремонт ванной в прошлом году?». Gemini просканирует ваши архивы, найдет нужное письмо и выдаст конкретный ответ. Эта возможность доступна для подписчиков тарифов Google AI Pro и Ultra.

Пишите быстрее и качественнее

Google также обновил инструменты для создания писем, сделав их доступными для широкой публики:

Help Me Write («Помоги мне написать»): Функция, которая ранее была доступна ограниченному кругу лиц, теперь бесплатна для всех. Она позволяет создать черновик письма с нуля по краткому запросу или отредактировать уже написанный текст (сделать его более официальным, лаконичным и т. д. ). В следующем месяце инструмент получит обновление, которое позволит ему использовать контекст из других приложений Google для лучшей персонализации.

). В следующем месяце инструмент получит обновление, которое позволит ему использовать контекст из других приложений Google для лучшей персонализации. Suggested Replies (Предлагаемые ответы): Это эволюция «умных ответов». ИИ анализирует контекст вашего разговора и предлагает релевантные варианты ответов в вашем стиле одним кликом.

Proofread (Корректор): Для подписчиков AI Pro и Ultra доступна продвинутая проверка грамматики, тона и стиля, которая помогает отшлифовать письмо до идеала перед отправкой.

AI Inbox: новый взгляд на приоритеты

Компания анонсировала революционную функцию AI Inbox, которая призвана навести порядок в хаосе входящих сообщений. Это не просто фильтр спама, а умный сортировщик, который действует как личный секретарь.

AI Inbox формирует персонализированную сводку («бриф»), выделяя самые важные задачи и письма. ИИ определяет приоритетность на основе ваших привычек: кому вы пишете чаще всего, кто есть в ваших контактах и о чем идет речь в письме (например, срочный счет или напоминание о визите к врачу).

На данный момент доступ к AI Inbox получили только доверенные тестировщики, но в ближайшие месяцы функция станет доступной более широкому кругу пользователей.