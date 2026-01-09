Маск потратил $8 млрд на роботов Optimus

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 января 2026, 19:10 Читати українською

Маск потратил $8 млрд на роботов Optimus

Искусственный интеллект-стартап Илона Маска xAI стремительно наращивает убытки, инвестируя колоссальные суммы в строительство дата-центров и привлечение талантов. За первые девять месяцев 2025 года компания потратила почти 8 миллиардов долларов наличными. Конечная цель этих вложений — создание «мозга» для гуманоидных роботов Optimus. Об этом сообщает Bloomberg 9 января, ссылаясь на внутренние документы компании.

Искусственный интеллект-стартап Илона Маска xAI стремительно наращивает убытки, инвестируя колоссальные суммы в строительство дата-центров и привлечение талантов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовая дыра или «космическая скорость»?

Согласно отчету за третий квартал (завершившийся в сентябре 2025 года), чистый убыток xAI вырос до 1,46 миллиарда долларов. Для сравнения, в первом квартале этот показатель составлял 1 миллиард.

Несмотря на рост убытков, руководство компании сигнализирует инвесторам о готовности продолжать агрессивные расходы, называя темпы развития ИИ «космической скоростью» — термин, заимствованный из аэродинамики, который часто использует Маск.

Доходы компании также растут: в третьем квартале выручка удвоилась и составила 107 миллионов долларов. Валовая прибыль подскочила с $14 млн до $63 млн. Однако эти цифры все еще далеки от покрытия расходов: показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов и амортизации) за 9 месяцев был отрицательным и составил минус 2,4 миллиарда долларов.

План «Macrohard» и работы Optimus

На закрытой встрече с инвесторами топ-менеджеры xAI раскрыли долгосрочную стратегию. Компания фокусируется на создании автономных ИИ-агентов и программного обеспечения, которые в будущем станут основой для Macrohard — так Маск в шутку называет свою визию компании, занимающейся исключительно софтом (игра слов в противовес Microsoft).

Кульминацией этого плана должна стать интеграция искусственного интеллекта xAI в гуманоидных роботов Optimus от Tesla. Это противоречит предыдущим заявлениям Маска о том, что xAI и Tesla решают совершенно разные задачи (ИИ для мышления против ИИ для движения).

Где берут деньги?

Чтобы финансировать такие амбициозные расходы, холдинг xAI Holdings (материнская компания xAI и соцсети X) активно привлекает капитал:

  • Недавно закрыт раунд финансирования на 20 миллиардов долларов, что подняло оценку компании до $230 млрд.
  • Среди инвесторов — Nvidia, Valor Equity Partners и Суверенный фонд Катара.

Также привлечено долговое финансирование для закупки чипов Nvidia и расширения суперкомпьютера Colossus в Мемфисе (Теннесси), мощность которого планируют довести до 2 гигаватт.

Всего за время своего существования xAI привлекла не менее 40 миллиардов долларов акционерного капитала.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами