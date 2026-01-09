Маск потратил $8 млрд на роботов Optimus

Искусственный интеллект-стартап Илона Маска xAI стремительно наращивает убытки, инвестируя колоссальные суммы в строительство дата-центров и привлечение талантов. За первые девять месяцев 2025 года компания потратила почти 8 миллиардов долларов наличными. Конечная цель этих вложений — создание «мозга» для гуманоидных роботов Optimus. Об этом сообщает Bloomberg 9 января, ссылаясь на внутренние документы компании.

Финансовая дыра или «космическая скорость»?

Согласно отчету за третий квартал (завершившийся в сентябре 2025 года), чистый убыток xAI вырос до 1,46 миллиарда долларов. Для сравнения, в первом квартале этот показатель составлял 1 миллиард.

Несмотря на рост убытков, руководство компании сигнализирует инвесторам о готовности продолжать агрессивные расходы, называя темпы развития ИИ «космической скоростью» — термин, заимствованный из аэродинамики, который часто использует Маск.

Доходы компании также растут: в третьем квартале выручка удвоилась и составила 107 миллионов долларов. Валовая прибыль подскочила с $14 млн до $63 млн. Однако эти цифры все еще далеки от покрытия расходов: показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов и амортизации) за 9 месяцев был отрицательным и составил минус 2,4 миллиарда долларов.

План «Macrohard» и работы Optimus

На закрытой встрече с инвесторами топ-менеджеры xAI раскрыли долгосрочную стратегию. Компания фокусируется на создании автономных ИИ-агентов и программного обеспечения, которые в будущем станут основой для Macrohard — так Маск в шутку называет свою визию компании, занимающейся исключительно софтом (игра слов в противовес Microsoft).

Кульминацией этого плана должна стать интеграция искусственного интеллекта xAI в гуманоидных роботов Optimus от Tesla. Это противоречит предыдущим заявлениям Маска о том, что xAI и Tesla решают совершенно разные задачи (ИИ для мышления против ИИ для движения).

Где берут деньги?

Чтобы финансировать такие амбициозные расходы, холдинг xAI Holdings (материнская компания xAI и соцсети X) активно привлекает капитал:

Недавно закрыт раунд финансирования на 20 миллиардов долларов, что подняло оценку компании до $230 млрд.

Среди инвесторов — Nvidia, Valor Equity Partners и Суверенный фонд Катара.

Также привлечено долговое финансирование для закупки чипов Nvidia и расширения суперкомпьютера Colossus в Мемфисе (Теннесси), мощность которого планируют довести до 2 гигаватт.

Всего за время своего существования xAI привлекла не менее 40 миллиардов долларов акционерного капитала.