Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получила нового руководителя. Президент Украины Владимир Зеленский назначил на эту должность Алексея Семенюка в начале года. В НКЦБФР рассказали о его предыдущем опыте работы.
В НКЦБФР рассказали о новом руководителе
Опыт нового руководителя
Алексей Семенюк пришел на государственную службу из частного сектора, имея за плечами опыт работы как в банковском деле, так и в реальном секторе экономики.
Его профессиональный путь включает:
- Банковский сектор: Работа на руководящих должностях в финансовых учреждениях.
- Предпринимательство: Развитие собственных бизнес-проектов в производственной сфере.
- Управление: Опыт создания компаний с нуля и налаживания корпоративного управления.
В комиссии отмечают, что новый председатель обладает глубокой практической экспертизой в области финансов, что должно помочь в регулировании рынков капитала.
Предыстория
Напомним, что в Новый год, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Магомедов занимал эту должность с февраля 2021 года. Стоит отметить, что его каденция должна была продлиться до 2027 года, однако президент принял решение о досрочном прекращении его полномочий.
