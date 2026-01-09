Multi от Минфин
9 января 2026, 18:37

В НКЦБФР рассказали о новом руководителе

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получила нового руководителя. Президент Украины Владимир Зеленский назначил на эту должность Алексея Семенюка в начале года. В НКЦБФР рассказали о его предыдущем опыте работы.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получила нового руководителя.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Опыт нового руководителя

Алексей Семенюк пришел на государственную службу из частного сектора, имея за плечами опыт работы как в банковском деле, так и в реальном секторе экономики.

Его профессиональный путь включает:

  • Банковский сектор: Работа на руководящих должностях в финансовых учреждениях.
  • Предпринимательство: Развитие собственных бизнес-проектов в производственной сфере.
  • Управление: Опыт создания компаний с нуля и налаживания корпоративного управления.

В комиссии отмечают, что новый председатель обладает глубокой практической экспертизой в области финансов, что должно помочь в регулировании рынков капитала.

Предыстория

Напомним, что в Новый год, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Магомедов занимал эту должность с февраля 2021 года. Стоит отметить, что его каденция должна была продлиться до 2027 года, однако президент принял решение о досрочном прекращении его полномочий.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
